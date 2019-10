ZDFinfo-Programmänderung

ZDF

Woche 41/19 Freitag, 11.10. Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.25 Berlin Berlin Der Untergrund Deutschland 2015 6.10 Die geheimen Bunker der DDR und der Schweiz Deutschland 2005 6.55 Die schwersten Unglücke der DDR Gefährliche Technik vom großen Bruder Deutschland 2016 7.55 forum am freitag 8.13 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.15 Frontal 21 9.00 Abgezockt! Der Anlagebetrüger Felix Vossen 9.45 Abgezockt! Die Immobiliengeschäfte der S&K-Gruppe 10.30 Milliardenspiel in Monaco - Ein Oligarch kauft die Justiz 11.15 Der Milliardencoup - Jagd auf einen Geldwäscher 11.55 Der Milliardenbetrug des Bernie Madoff 12.40 Das unsichtbare Venedig - Hinter den Fassaden Großbritannien 2016 13.25 Das unsichtbare Athen - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2018 14.10 Berlin Berlin Der Untergrund Deutschland 2015 14.55 Die geheimen Bunker der DDR und der Schweiz Deutschland 2005 15.40 Geheimes Russland - Moskaus Unterwelten Deutschland 2017 16.25 Geheime Unterwelten der Krim Deutschland 2019 17.15 Geheimes Paris - Monumente, Macht, Magie Frankreich 2017 18.00 Geheimes Paris - Unterirdische Megabauten Großbritannien 2018 18.45 Die Wahrheit über den Holocaust Terror "Wunder der Wissenschaft: Mysteriöse Klumpen und winkende Spinnen" entfällt 19.30 Die Wahrheit über den Holocaust Ghetto "Poker Brain - Im Kopf der Profi-Zocker" entfällt 20.15 Die Wahrheit über den Holocaust Menschenjagd "Wunder der Wissenschaft: Heilendes Vogelhirn und Wasser unter dem Meer" entfällt 21.00 Die Wahrheit über den Holocaust Mordfabriken "Wunder der Wissenschaft: Rollende Spinnen und Seestern-Zerstörer" entfällt 21.40 Die Wahrheit über den Holocaust Deportation "Wunder der Wissenschaft: Blutende Gletscher und Tattoos durch Blitze" entfällt 22.25 Die Wahrheit über den Holocaust Untergang "Wunder der Wissenschaft: Schleimige Invasion und leuchtendes Moos" entfällt 23.10 Exodus? Eine Geschichte der Juden in Europa drei Folgen Leschs Kosmos von 23.15 - 0.40 Uhr entfallen 0.40 heute journal 1.05 Terra X Faszination Universum Das Geheimnis der Finsternis Deutschland 2015 1.50 Terra X Faszination Universum Im Bann des Lichts Deutschland 2015 2.30 Terra X Faszination Universum Eine Frage der Zeit Deutschland 2017 3.15 Terra X Faszination Universum Ohne Limit Deutschland 2017 4.00 Exoplaneten - Fahndung nach der zweiten Erde Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 42/19 Samstag, 12.10. Bitte Programmänderungen beachten: 20.15 Die neuen Nazis - Vor der Wende Deutschland 2019 "Täter im Netz: Der Fall Belamouadden" entfällt 21.00 Die neuen Nazis - Wendezeit Deutschland 2019 "Täter im Netz: Der Fall Appleton" entfällt 21.45 Die neuen Nazis - Internationale Netzwerke Deutschland 2019 "Täter im Netz: Der Fall Davies" entfällt 22.30 Die neuen Nazis - Der Nationalsozialistische Untergrund Deutschland 2019 "Täterjagd: Der Fall Marc Van Beers" entfällt 23.15 Undercover bei den Neuen Rechten Mein Jahr in der Alt-Right Großbritannien/USA 2018 "Täterjagd: Der Fall Nicole Saada" entfällt 0.15 Auf Verbrecherjagd - Der Serienkiller Peter Tobin Großbritannien 2015 "Der Fall Jane Andrews" entfällt ( weitere Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen )

