ZDF

ZDF-Programmhinweis

Samstag, 28., und Sonntag, 29. September 2019

Mainz (ots)

Samstag, 28. September 2019, 11.50 Uhr Menschen - Das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Vom Leben auf der Straße In Deutschland sind über 50.000 Menschen obdachlos. Auch Sabine und Ronja aus Hamburg lebten lange auf der Straße. Doch beide schafften den Weg zurück in einen strukturierten Alltag. Die 22-jährige Ronja arbeitet inzwischen als Projekt-Assistentin für eine App, die obdachlosen Menschen das Leben erleichtert. Sabine ist als Service-Kraft im Hamburger "Elbschlosskeller" tätig. Möglich machte das der Chef und Eigentümer des "Elbschlosskellers", Daniel Schmidt. Er unterstützte auf der Hamburger Reeperbahn bereits viele obdachlose Menschen. Ronja selbst profitierte als obdachlose Frau damals nicht von der App, für die sie heute arbeitet. Doch diese Tätigkeit gibt ihr die Stabilität, die sie für ihr Leben benötigt. Samstag, 28. September 2019, 22.00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Sven Voss Fußball-Bundesliga, 6. Spieltag Topspiel: Borussia Dortmund - Werder Bremen SC Paderborn - Bayern München FC Augsburg - Bayer Leverkusen 1. FSV Mainz - VfL Wolfsburg Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach RB Leipzig - FC Schalke 04 Union Berlin - Eintracht Frankfurt (Freitag) Fußball: Zweite Liga, 8. Spieltag Jahn Regensburg - Hamburger SV VfL Bochum - Darmstadt 98 Karlsruher SC - 1. FC Heidenheim Formel 1: Großer Preis von Russland - Bericht aus Sotschi Leichtathletik-WM in Doha - Die 17. Leichtathletik-WM Kanu-WM in La Seu d'Urgell - Slalom Sonntag, 29. September 2019, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Noch mal richtig durchstarten Rentenzeit - Ruhezeit? Nicht für jeden. Die Lebensphasen verschieben sich zunehmend nach hinten, der Herbst ist der neue Frühling, und manche starten jetzt noch mal richtig durch. Sonntag, 29. September 2019, 12.10 Uhr ZDF-Fernsehgarten on tour Andrea Kiewel präsentiert die Herbstausgabe Der "ZDF-Fernsehgarten on tour" ist im ostfriesischen Neuharlingersiel zu Besuch. Hier zählt die Nordsee seit 2009 zum UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer. Gäste: Wincent Weiss, Oonagh, Jonas Monar, CITY, miu, Sotiria, Klaus und Klaus, DJ Herzbeat feat. Axel Fischer. Moderatorin Andrea Kiewel hat viele kulinarische und sportliche Herausforderungen für ihre Gäste vorbereitet. Denn der alte Fischereihafen in Neuharlingersiel ist Ausgangspunkt für spannende Exkursionen und vielfältige Aktivitäten auf dem Wasser und zu Lande. Bei so viel Sport und frischer Brise meldet sich alsbald der Hunger: Kulinarisch verwöhnt die Küche mit einem klassischen Drei-Gänge-Menü aus der Region, das vielleicht viele Zuschauerinnen und Zuschauer zum Nachkochen animiert. Weitere Servicethemen und Tipps runden das Programm mit viel Musik, Spaß, Information und Unterhaltung ab: Unter anderem präsentieren Style-Expertin Astrid Rudolph und ihre Models passende Outfits für den herbstlichen Strandspaziergang und die kommende Herbst-Winter-Saison 2019/2020. In kurzen Filmen werden besondere Menschen porträtiert sowie schöne Orte und Landschaften Ostfrieslands vorgestellt. Die beiden weiteren Ausgaben des "ZDF-Fernsehgarten on tour" aus Neuharlingersiel werden am 6. und am 13. Oktober 2019 ausgestrahlt. Sonntag, 29. September 2019, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Rudi Cerne Fußball-Bundesliga - Nachspiel zum 6. Spieltag Fußball-Story - Präsidentenwahl nach DFB-Bundestag Radsport: Straßen-WM - Zusammenfassung aus Yorckshire Formel 1: Großer Preis von Sotschi - Zusammenfassung aus Russland

