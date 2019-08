ZDFinfo-Beginnzeitkorrekturen

ZDF

Woche 33/19 Samstag, 10.08. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Deutschland-Bilanz Von blühenden Landschaften Deutschland 2019 6.20 Deutschland-Bilanz Ein Land, zwei Seelen Deutschland 2019 7.05 Traumstraße der DDR - B96 von Zittau nach Sassnitz Deutschland 2018 7.50 30 Jahre Mauerfall - Joachim Gaucks Suche nach der Einheit Deutschland 2019 9.05 ZDFzeit Nicht alles war schlecht DDR - Liebe, Frust und Freiheit Deutschland 2013 9.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.50 ZDFzeit Nicht alles war schlecht DDR - Sehnsucht, Trotz und Rock 'n' Roll Deutschland 2013 10.35 Damals nach der DDR Freiheit und Auflösung 11.20 Damals nach der DDR Aufbruch und Abschied 12.05 Damals nach der DDR Flitterwochen und Rosenkrieg 12.50 Damals nach der DDR Einheitsfrust und Einheitslust 13.35 Damals nach der DDR Schatten der Vergangenheit 14.20 Damals nach der DDR Aufbruch und Chaos (weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 15.50 ZDF-History Mielkes Menschenjäger - Kidnapper im Auftrag der Stasi Deutschland 2010 (weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 ZDF-History Alltag in Ost und West - Leben im geteilten Deutschland Deutschland 2019 23.10 Damals nach der DDR Freiheit und Auflösung 23.55 Damals nach der DDR Aufbruch und Abschied 0.40 Damals nach der DDR Flitterwochen und Rosenkrieg 1.20 Damals nach der DDR Einheitsfrust und Einheitslust 2.05 Damals nach der DDR Schatten der Vergangenheit 2.50 Damals nach der DDR Aufbruch und Chaos 3.35 Das war dann mal weg Westpaket, Intershop & Kaderakte Deutschland 2018 4.20 Das war dann mal weg Ostmark, Westsandmann & Transitstrecke Deutschland 2018 Woche 33/19 Sonntag, 11.08. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 ZDF.reportage Rennstrecke Autobahn Zoff ums Tempolimit Deutschland 2019 5.35 Raser, Rowdies, Rotlichtsünder! Mit der Verkehrspolizei im Einsatz 6.20 Hochbetrieb auf dem Autohof Zweite Heimat für Trucker Deutschland 2015 7.05 Die Abschlepper Immer Ärger im Autoknast 7.50 WISO-Dokumentation Mit 500 PS durch Europa Mit dem WISO-Truck in Spanien Deutschland 2019 (weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.50 Zeichen des Bösen - Die Runen der SS Deutschland 2016 10.35 Die SS Heydrichs Herrschaft 11.20 Die SS Der Machtkampf 12.05 Die SS Himmlers Wahn 12.50 Die SS Totenkopf 13.35 Die SS Die Waffen-SS 14.20 Die SS Mythos Odessa (weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.50 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Rommel - Mythos und Wahrheit Deutschland 2011 16.35 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Hitler und das Geld Deutschland 2011 17.20 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Hitlers Familie Deutschland 2011 18.05 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Hitler und die Frauen Deutschland 2011 (weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 ZDF-History "Davon haben wir nichts gewusst" Die Deutschen und der Holocaust Deutschland 2011 23.10 Hitlers Reich privat Kinder unterm Hakenkreuz Deutschland 2017 23.55 Hitlers Reich privat Olympia 1936 Deutschland 2017 0.40 Hitlers Reich privat In unbekannten Filmen Deutschland 2016 1.25 Die SS Heydrichs Herrschaft 2.05 Die SS Der Machtkampf 2.50 Die SS Himmlers Wahn 3.35 Die SS Totenkopf 4.20 Die SS Die Waffen-SS Woche 33/19 Montag, 12.08. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 ZDF-History Deutschland 1945 von oben Deutschland 2015 5.50 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Hitler und das Geld Deutschland 2011 (weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen) Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten: 7.15 ZDF-History Krieg der Zeichner Deutschland 2015 "Geheimnisse des "Dritten Reichs": Rommel - Mythos und Wahrheit" entfällt 7.45 ZDF-History Der Rote Baron - Manfred von Richthofen Deutschland 2016 (weiterer Ablauf ab 8.13 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Täter im Netz Der Fall Brizzi USA 2019 21.35 Täterjagd Der Fall Véronique Pirotton 22.20 Täterjagd Der Fall Valérie Bary 23.05 Mörderjagd Das Monster von Paris 23.50 Mörderjagd Tod in San Francisco 0.35 heute journal 1.00 Schottland - Kampf der Clans Robert the Bruce Großbritannien 2018 1.45 Schottland - Kampf der Clans Bruder gegen Bruder Großbritannien 2018 2.30 Schottland - Kampf der Clans Verrat an der Königin Großbritannien 2018 3.15 Top-Spione der Geschichte Thomas Cromwell Großbritannien 2015 4.00 Top-Spione der Geschichte Robert Cecil Großbritannien 2015 (weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen)

