Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Sonntag, 4. August 2019, 9.03 Uhr sonntags Eis - Das kleine Glück des Sommers 113 Kugeln Eis isst jeder Deutsche durchschnittlich im Jahr. Eis war einst eine Delikatesse für die Begüterten, unerschwinglich für die Bürger. "sonntags" erzählt Geschichten rund ums Eis. Von den Anfängen in China vor 5000 Jahren, von Eis-Start-ups in Kopenhagen und der Erfindung des Spaghettieises in Mannheim. "sonntags" zeigt das angeblich beste Eis der Welt, das es in der Toskana geben soll, und eine Mitfahrt in einem Softeis-Truck in New York. Wie Eis unser Leben im Sommer prägt, welche Unterschiede es gibt und was es ausmacht - darum geht es in dieser "sonntags"-Ausgabe.

