ZDF

ZDF-Programmhinweis

Freitag, 5. Juli 2019

Mainz (ots)

Freitag, 5. Juli 2019, 5.30 Uhr ZDF-Morgenmagazin Moderation: Jochen Breyer (5.30 bis 7.00 Uhr), Harriet von Waldenfels, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr) Unabhängigkeitstag in den USA - Trump plant Militärparade Westbalkankonferenz der EU - Wo stehen die Beitrittsverhandlungen? Parlamentswahl in Griechenland - Tsipras droht Niederlage Jörg Meuthen, AfD-Vorsitzender - zu Personalfragen EU Gast: Tobias Koch, Ökonom, zum Prognos Zukunftsatlas Freitag, 5. Juli 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Klimanotstand ausgerufen - Was bedeutet das für die Kommunen? Seenotrettung - Wie ist die Lage im Mittelmeer? Smartphone-Spiel "Pokémon Go" - Großes Fan-Treffen in Dortmund Gäste: Emilia Schüle, Schauspielerin Dennis Mojen, Schauspieler Freitag, 5. Juli 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Sandra Maria Gronewald Rechtsrock-Konzert in Themar - Polizei verfolgt neue Strategie Expedition: Hamburger Nächte (5) - Kneipenwirtin in der Neustadt Küchenträume: Sommerrezepte - Gegrillter Burger mit Avocado-Creme Freitag, 5. Juli 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Traumhaftes Garmisch-Partenkirchen - Der "hallo deutschland"-Reisetipp Freitag, 5. Juli 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Die Spider Murphy Gang im Kino - Mit Günther Sigl unterwegs in München Hommage an Karl Lagerfeld - Große Fendi-Show in Rom Promi-Outfits der Woche - Die Ahas und die Najas

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell