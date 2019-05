ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Donnerstag, 23. Mai 2019, 5.30 Uhr ZDF-Morgenmagazin Moderation: Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr); Harriet von Waldenfels, Mitri Sirin (7.00 bis 9.0 Uhr) Niederlande starten Europawahl - Wenn die Urne zum Wähler kommt Verfassung feiert Geburtstag - 70 Jahre auf festem Grund ZDF startet Kampagne #unserefreiheit - Journalistin Mesale Tolu im Interview Europäische Zentralbank öffnet ihre Türen - Im Turm der Geldpolitiker Eishockey-WM: Deutschland-Tschechien - Draisaitl und Co. vor Viertelfinale Donnerstag, 23. Mai 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gast: Ulrike Folkerts, Schauspielerin Urteil zur Eigenbedarfskündigung - Wann darf der Vermieter kündigen? Wenn jeder Schritt zu Qual wird - Durchblutungsstörung in den Beinen Glückwunsch! 70 Jahre Grundgesetz - Wie wurde das Grundgesetz geschaffen? Donnerstag, 23. Mai 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Sandra Maria Gronewald Teststrecke für Hybrid-LKW auf der A1 - Anwohner gegen "E-Highway" Expedition Deutschland: Brockel - Zufallsbegegnungen Europawahl 2019 - Alejandros deutsche Wurzeln Donnerstag, 23. Mai 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Erfindermesse in Berlin - Blond nachgefragt auf der Maker Faire Donnerstag, 23. Mai 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Halle Berry im Interview - Neu im Kino: "John Wick: Kapitel 3" Modeshooting mit Jérôme Boateng - Gespräch über Familie und Kindheit Ronald Zehrfeld in München - Gespräch über Empathie und Romantik Donnerstag, 23. Mai 2019, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Skandal in Österreich - Schadet das den Populisten? Gäste: Alexander Gauland, AfD, Partei- und Fraktionsvorsitzender Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, FDP, ehemalige Justizministerin Barbara Tóth, Österreichische Journalistin, "Falter" Nadine Lindner, Hauptstadtstudio "Deutschlandradio" Jörn Kruse, parteilos, Ex-Vorsitzender AfD-Fraktion Hamburg Es geht um rechte Saubermänner, die kein Problem mit schmutzigen Geschäften haben, solange diese nicht öffentlich werden. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache musste als Vizekanzler zurücktreten, in Österreich zerfällt die Regierung. Was bedeutet der Skandal für die FPÖ und ihre Schwesterparteien? Zum Beispiel für die AfD in Deutschland? Schadet der Skandal den Populisten in Europa so kurz vor der Wahl?

