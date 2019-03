ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Donnerstag, 28. März 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Jeanette Hain, Schauspielerin Wo kommt unser Schnitzel her? - Blick auf die Fleischindustrie Maßnahmen gegen hängende Augenlider - Welche Behandlungen gibt es? Leckere marinierte Lachspralinen - Ein Rezept von Chefkoch Roßmeier Donnerstag, 28. März 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Sandra Maria Gronewald Unterwegs mit dem Rohrreiniger - Harter Job zu jeder Tageszeit Der Reptilienfan - Ein Zuhause für exotische Tiere Expedition Deutschland: Berlin - Ein Taxifahrer mit hartem Schicksal Donnerstag, 28. März 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Unschuldig hinter Gittern - Neue Indizien im Fall Ursula Herrmann Donnerstag, 28. März 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Jupiter-Preisverleihung in Berlin - Publikumsfilmpreis der "Cinema" GOLDENE KAMERA für Vanessa Redgrave - Preis für "Lebenswerk International" Zu Besuch bei Suzi Quatro - Die Musikerin geht wieder auf Tour Donnerstag, 28. März 2019, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Jugend demonstriert - Politik ignoriert? Gäste: Peter Altmaier, CDU, Bundeswirtschaftsminister Carla Reemtsma, "Fridays for Future" Eckart von Hirschhausen, Arzt, "Scientists for Future" Felix von der Laden (alias Dner), YouTube-Blogger Stefan Aust, Herausgeber Tageszeitung "Die Welt" Sie streiken, sie demonstrieren - für freies Internet oder Klimaschutz. Weltweit sind Schüler und Jugendliche auf den Straßen. Mittendrin die 16-jährige Schülerin Greta Thunberg aus Schweden. Sie wird am Freitag auch in Berlin mitdemonstrieren. "Ihr habt verschlafen - wir sind der Wecker", rufen die Jugendlichen. Aber hört die Politik ihnen zu? Sind die Schülerproteste nur ein vorübergehender Modetrend? Oder erleben wir eine echte Politisierung der Jugend? Wird der Protest wachrütteln und neues politisches Handeln hervorbringen, oder bleibt doch alles beim Alten?

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell