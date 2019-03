ZDF

Mittwoch, 27. März 2019, 5.30 Uhr ZDF-Morgenmagazin Moderation: Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr), Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr) Was tun gegen den Pflegenotstand? - Live: Moma vor Ort in Hamburg London: Deal oder kein Deal? - Unterhaus sucht Brexit-Szenarien Neue EU-Urheberrechtsrichtlinie - Die Reaktion der YouTuber EU-Parlament will an der Zeit drehen - Nationalstaaten müssen zustimmen Algerien: Jugend im Aufbruch - Demos gegen herrschende Clique Mittwoch, 27. März 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gäste: Uwe Ochsenknecht, Schauspieler Ted Neeley, Musiker Abzocke: Traumreise zum Nulltarif - Wie man die Tricks durchschaut Leipziger Allerlei mit Garnelen - Leckeres Rezept von Chefkoch Roßmeier Besser sehen am Arbeitsplatz - Wie helfen Bildschirmbrillen? Mittwoch, 27. März 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Sandra Maria Gronewald Mordprozess Susanna - Ortstermin am Tatort Schätze oder Plunder? - Tipps vom Trödelexperten Expedition: Oberharz am Brocken - Durchatmen im Wald Mittwoch, 27. März 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Deutscher Mode-Star in Turin - Judith Hohnschopp krempelt Mode um Mittwoch, 27. März 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Rod Stewart in Hamburg - Vorfreude auf Deutschland-Konzerte Neues Buch von Samuel Koch - Gedanken zu "StehaufMensch!" Mittwoch, 27. März 2019, 22.15 Uhr auslandsjournal Moderation: Antje Pieper Die USA nach dem Mueller-Report - Befreiungsschlag für Trump? Blackout in Venezuela - Wer rettet den Krisenstaat? Die Schotten und der Brexit - Mitgefangen, mitgehangen Japans fröhliche Rentner - Mit Rheumawäsche in die Karaokebar

