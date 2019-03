ZDF

Donnerstag, 7. März 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gäste: Julia Bremermann, Schauspielerin Helgi Schmid, Schauspieler Autosalon Genf - Bericht von der Schweizer Auto-Show Gegen Lebensmittelverschwendung - Ein Restaurant in Bonn geht neue Wege Carpaccio mit Speckbrot - Ein Rezept von Armin Roßmeier Donnerstag, 7. März 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Wo ist Birgit Rösing? - Seit September fehlt jede Spur Donnerstag, 7. März 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Urteil im Grönemeyer-Prozess - Künstler verklagt Paparazzi Iris Berben in Paris - Gaststar bei der Designerin Talaei Mike Kraus fotografiert Peter Kraus - Treffen zum Fotoshooting in Lugano Donnerstag, 7. März 2019, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Zwischen Trump und China - Rettet die "Planwirtschaft" Europa? Gäste: Peter Altmaier, CDU, Bundeswirtschaftsminister Sahra Wagenknecht, Die Linke, Fraktionsvorsitzende im Bundestag Karl Haeusgen, VDMA-Vizepräsident Sandra Navidi, Finanzexpertin, US-Unternehmerin Felix Lee, China-Korrespondent der "taz" Trump und China befinden sich in einem Handelskrieg. Wie der endet, weiß niemand. Und die Europäer sind die nächsten. Donald Trump droht auch hier mit Handelszöllen von bis zu 25 Prozent. Helfen soll eine deutsche, besser europäische Industriepolitik. Was von Kritikern als "Planwirtschaft" verdammt wird, haben Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron als neues Projekt entdeckt. Muss Europa seine Industrie schützen? Kann man die Protektionisten mit ihren eigenen Waffen schlagen? Oder wird Europas Wirtschaft zwischen den Großmächten zerrieben?

