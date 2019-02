ZDF

Tschechows "Onkel Wanja" als Filmadaption im ZDF

"Onkel Wanja" von Filmemacherin Anna Martinetz ist eine moderne filmische Adaptation des gleichnamigen Theaterstücks von Anton Tschechow. Der dritte Film der ZDF-Reihe "Familienbande" ist am Montag, 25. Februar 2019, 0.20 Uhr, auf dem Sendeplatz des Kleinen Fernsehspiels zu sehen.

Eine Revolution bricht aus, als Finanzkrisen, Wirtschaftsintrigen und Naturkatastrophen die Welt erschüttern. Bankvorstand Alexander (Wolfgang Hübsch) flieht aus der tobenden Stadt auf das Landgut von Onkel Wanja (Martin Butzke). Dort lebt auch Alexanders Tochter Sonja (Korinna Krauss). Doch die Ankunft der Städter bleibt nicht ohne Konsequenzen. Auf dem Landgut entspinnt sich ein Kampf um Liebe und Anerkennung. Sonja ist seit Jahren heimlich in den Arzt Astrow (Manuel Rubey) verliebt. Sie fürchtet ihn jedoch an die schöne Elena (Julia Dietze) zu verlieren. Wanja verliebt sich ebenfalls heillos in Elena. Zudem bricht ein Machtkampf zwischen Wanja und Alexander um die Gunst des Familienoberhaupts, Sonjas Großmutter, aus. Keiner arbeitet mehr - alle kreisen um die Gäste aus der Stadt.

Die weiteren Filme der Reihe "Familienbande" werden wie folgt im ZDF ausgestrahlt: "König von Deutschland" am Montag, 4. März 2019, 0.10 Uhr, "Die Familie" am Montag, 11. März 2019, 0.15 Uhr, und "Die Tochter" am Montag, 18. März 2019, 0.15 Uhr.

In der ZDFmediathek sind "Onkel Wanja" sowie die Filme "Freiheit" (gesendet am Montag, 11. Februar 2019), "Meine glückliche Familie" (gesendet am Montag, 18. Februar 2019), "König von Deutschland" und "Die Familie" aus der Reihe "Familienbande" bis Montag, 18. März 2019 abrufbar.

