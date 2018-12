Mainz (ots) -

Donnerstag, 6. Dezember 2018, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Pflichten im Winter - Schnee schieben, Winterreifen & Co. Nachhaltige Weihnachtsbäume - Verantwortungsvoll kaufen Wenn der Kranz brennt - Wie lösche ich kleine Brände? Gäste im Studio: Christian Natter, Schauspieler Heidi Ulmke, Produzentin Donnerstag, 6. Dezember 2018, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Leicht entzündliche Deko - Brände im Advent vermeiden Baum fällt auf Auto - Wer zahlt bei Sturmschäden? Expedition Bordelum - Arbeiten auf dem Hof Donnerstag, 6. Dezember 2018, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Auf der Jagd nach Taschendieben - Mit Fahndern auf dem Weihnachtsmarkt Donnerstag, 6. Dezember 2018, 22.15 Uhr maybrit illner Tag der Entscheidung - Wer kommt nach Merkel? Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn - an welchen Kopf wird sich die Republik gewöhnen müssen? Als neuen CDU-Chef und vielleicht sogar als künftigen Kanzler oder Kanzlerin? Wen wählen die 1001 Delegierten des CDU-Parteitages am 7. Dezember? Wie wird das die Partei und das Land nach 13 Jahren Angela Merkel verändern? Franz Josef Jung, CDU - Ehemaliger Verteidigungsminister Diana Kinnert, CDU - "Für die Zukunft seh' ich schwarz" Thomas Oppermann, SPD - Bundestagsvizepräsident Albrecht von Lucke - Publizist und Politologe Jana Hensel - Autorin, unter anderem: "Zonenkinder" Ursula von der Leyen, CDU - Stellvertretende CDU-Vorsitzende

