Mainz (ots) -

Donnerstag, 29. November 2018, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Götz Alsmann, Moderator und Musiker Notstand in der Pflege - Auf der Suche nach Arbeitnehmern Putenmedaillons im Safran-Kokosmantel - Leckeres Rezept von Chefkoch Roßmeier Legal Highs - gefährliche Drogen - Tricks der Drogenproduzenten Donnerstag, 29. November 2018, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Trockener Sommer, schlechte Ernte? - Die Weihnachtsbaum-Saison beginnt Expedition Bremen - Kleine Familie, großes Glück Nachtschicht in Hamburg - Unterwegs mit der Polizei Harburg Donnerstag, 29. November 2018, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Urteil im Doppelmord-Prozess - Trio angeklagt: Erpressung und Mord Donnerstag, 29. November 2018, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Ulrike Folkerts in Cornwall - Dreharbeiten für Pilcher-Film Mit Nina Ruge in der Tierklinik - Hund Lupo ist krank Donnerstag, 29. November 2018, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Billige Arbeit, Abstiegsangst - Wer stoppt die Spaltung des Landes? Gäste: Jens Spahn, CDU, Gesundheitsminister, Kandidat für den CDU-Parteivorsitz Malu Dreyer, stellv. SPD-Vorsitzende, Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz Robert Habeck, Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzender Marie-Christine Ostermann, "Die Familienunternehmer e. V." Robin Alexander, Politik-Redakteur "Die Welt", Autor

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell