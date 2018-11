Mainz (ots) -

Mittwoch, 21. November 2018, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Strafzettel für Obdachlose - Dortmund ahndet wildes Campen Unterwegs mit Brückenprüfern - Arbeiten in luftiger Höhe Expedition Hamburg - Verrückt nach Flugzeugen Mittwoch, 21.November 2018, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Beamte kontrollieren Straßenstrich - Skandal im Sperrbezirk Mittwoch, 21. November 2018, 22.15 Uhr auslandsjournal Moderation: Antje Pieper Der Brexit-Blues - Großbritanniens unsichere Zukunft Big Waves Surfing in Nazaré - Die perfekte Welle Chinas neues Tibet - Mönche, Macht und Musicals "außendienst" in den Anden - Die Sternenjäger

