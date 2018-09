Christoph Röckerath neuer ZDF-Südamerika-Korrespondent

Christoph Röckerath Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Rico Rossival" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Christoph Röckerath, derzeit Korrespondent im Landesstudio Bayern, wird zum 1. Oktober 2018 neuer ZDF-Südamerika-Korrespondent. Er übernimmt die Leitung des ZDF-Studios in Rio de Janeiro von Luten Leinhos, der ins ZDF-Sendezentrum nach Mainz zurückkehrt.

ZDF-Chefredakteur Peter Frey: "Christoph Röckerath hat bereits in seinen fünf Jahren als ZDF-Korrespondent im Studio Washington, D.C. intensiv aus Mexiko und der Karibik berichtet - er wird künftig Lateinamerika von Venezuela bis Chile für die ZDF-Zuschauer im Blick haben."

Christoph Röckerath war von 2009 bis 2014 als Korrespondent im ZDF-Studio Washington tätig und berichtete in dieser Zeit vor Ort unter anderem über den Drogenkrieg in Mexiko und 2010 als einer der ersten deutschen Journalisten über das verheerende Erdbeben in Haiti. Seit 2014 arbeitete er als stellvertretender Leiter im ZDF-Landesstudio Bayern. Christoph Röckerath, Jahrgang 1973, studierte unter anderem Angloamerikanische Geschichte und Nordamerikanische Regionalwissenschaften und war nach einem ZDF-Redaktionsvolontariat ab 2002 zunächst als Redakteur und Reporter für "heute" und "heute-journal" aktiv.

Luten Leinhos, Jahrgang 1964, ist nach knapp zwei Jahren als Studioleiter in Rio de Janeiro ins Sendezentrum nach Mainz zurückgekehrt und arbeitet nun in der "heute"-Redaktion. Der frühere Hörfunk-Korrespondent ist seit 2000 für das ZDF tätig - zunächst in der Hauptredaktion Außenpolitik. Im Oktober 2004 wechselte er als Redakteur und Reporter zum "heute journal", war dort später Schlussredakteur und kommissarischer Abwesenheitsvertreter der Redaktionsleitung.

