Sechs Mal "3 Pläne für mein schönstes Zimmer" im ZDF

Mainz (ots) - Drei Inneneinrichter, aber nur ein Auftrag: In der Einrichtungsshow "3 Pläne für mein schönstes Zimmer", die das ZDF ab 9. September 2018 sonntags nach dem "ZDF-Fernsehgarten" um 14.15 Uhr zeigt, treten in sechs Folgen Design-Profis gegeneinander an, um ein Zimmer perfekt neuzugestalten. Wer den Zuschlag zur Neugestaltung erhält, entscheiden die Bewohner.

Ob Wohnzimmer mit Kellerflair oder ein Bad aus den Sechzigern - in einem Loft in Berlin erarbeiten die Designer Betty, Ingo und Sasha ihre Entwürfe, und jeder präsentiert seinen Gestaltungsplan schließlich den Auftraggebern. Welcher Einrichtungsprofi hat mit seinem Konzept Geschmack und Stil der Bewohner am besten getroffen? Die Bewohner müssen sich für einen der drei Pläne entscheiden. Der Inneneinrichter, der den Zuschlag erhält, darf sein Konzept umsetzen, und schließlich wird das neue Zimmer seinen Bewohnern präsentiert. Die konkurrierenden Design-Profis kommentieren die Aktionen, Pläne und Umsetzungen jeweils gegenseitig.

