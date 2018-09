Mainz (ots) -

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Mittwoch, 19.September 2018, 20.15 Uhr Aktenzeichen XY... ungelöst Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe Ehepaar geht durch die Hölle Überfall im eigenen Haus: Ein Ehepaar wird gequält und geschlagen, um die Verstecke der Wertsachen zu erpressen. Was die Täter nicht wahrhaben wollen - zu holen gibt es nicht viel. 600 Kilometer verfolgt Verbrechen an Schweizer Grenze: Der arglose Mann startet in Dortmund von einer Messe. Mit seinem Wagen will er nach Hause in die Schweiz. Was er nicht bemerkt: Er wird verfolgt. Brutale Täter verschwinden spurlos Zwei Männer überfallen einen Juwelier in Berlin und schrecken dabei nicht vor extremer Gewalt zurück. Bis heute sind die Täter wie vom Erdboden verschluckt. Eine Frau verschwindet spurlos Ihr letztes Lebenszeichen: ein Treffen mit einem Bekannten. Was dann passiert, ist rätselhaft. Jetzt ermittelt die Mordkommission. Eiskalter Serientäter Ein bewaffneter Räuber bringt Bankangestellte in seine Gewalt. Als sich die Polizei nähert, scheint die Lage für ihn ausweglos zu sein. Statt zu fliehen, steuert er die nächste Bank an. Der XY-Preis 2018 Eine junge Frau in Gefahr: Ihr Ex-Freund lauert vor der Tür auf sie. Er will sie töten. Ihr Nachbar rettet sie in letzter Sekunde.

