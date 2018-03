Mainz (ots) -

Dienstag, 27. März 2018, 0.45 Uhr Neu im Kino "The Death of Stalin" von Armando Iannucci Der Tod des Tyrannen als schwarze Satire: Mit dem tödlichen Schlaganfall des sowjetischen Diktators Josef Stalin 1953 begann im Politbüro ein Machtkampf, der an offenen Wahnsinn grenzte. Zwischen dem Tod und der Beerdigung Stalins gab es unter den historischen Figuren ein Hauen und Stechen, das auf der Basis einer französischen Graphic Novel nun von dem schottischen Regisseur Armando Ianucci mit prominenter Besetzung verfilmt wurde.

