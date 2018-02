Mainz (ots) -

Samstag, 17. Februar 2018, 23.05 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Sven Voss Gäste: Max Kruse, Werder Bremen Felix Loch, Rennrodler Montag, 19. Februar 2018, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Apps als Kostenfallen - Vorsicht bei In-App-Käufen! Die Grippewelle rollt - In diesem Jahr besonders intensiv Berlinale aktuell - Berichte von den Filmfestspielen Gast im Studio: Anna König, Schauspielerin Montag, 19. Februar 2018, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Finanzaffäre um Politiker im Saarland - Staatsanwaltschaft ermittelt Hirsche zieht es nach Ewersbach - Bürgermeister denkt über Jagd nach Liebe für alte Kleider - Johns und Hayats Vintage-Leidenschaft Montag, 19. Februar 2018, 13.00 Uhr ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Christina v. Ungern-Sternberg SPD vor Mitgliederentscheid zu GroKo - Basis entscheidet über Zukunft Mehr Gesundheitskompetenz für Bürger - Minister Gröhe stellt Aktionsplan vor Shooting Star beim kulinarischen Kino - Berlinale präsentiert Ausnahmetalent Geschichtensammler vom U-Bahnsteig - Christoph Busch und seine Storys Montag, 19. Februar 2018, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Rückblick: Chemieunfall Höchst - 1993 treten 10 Tonnen Giftstoffe aus Montag, 19. Februar 2018, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Verleihung der BAFTAs - Film-Gala in London Das Wochenende der Berlinale - Die besten Partys und Premieren Rückblick Goldene Kamera - Schöne Momente der letzten Jahre Montag, 19. Februar 2018, 19.25 Uhr WISO Moderation: Marcus Niehaves WISO-Tipp: Sein Testament aufsetzen - So geht es richtig Nicht selten kommt es nach dem Tod eines Angehörigen zum erbitterten Streit ums Erbe in der Familie. Gibt es kein Testament, greift in der Regel die gesetzliche Erbfolge: Ein Ehepartner erhält die Hälfte des Vermögens, der Rest wird unter den Kindern gleichberechtigt aufgeteilt. Doch mittlerweile sind Familienstrukturen komplexer und nicht immer eindeutig. Wer sichergehen möchte, dass das Erbe in die richtigen Hände fällt, sollte frühzeitig ein Testament aufsetzen. Doch worauf muss man dabei achten? Braucht man dafür einen Notar? Wo sollte man das Testament hinterlegen? Weitere Themen: Wird der Diesel ausgesperrt? - Wen mögliche Fahrverbote treffen Sportlicher Erfolg macht nicht reich - Biathlon-Star Uschi Disl über Geld Abzocke mit Mietkaution - Vorsicht mit schnellen Überweisungen

