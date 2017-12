Mainz (ots) -

Mittwoch, 20. Dezember 2017, 5.30 Uhr ZDF-Morgenmagazin Moderation: Charlotte Potts, Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr); Jana Pareigis, Jochen Breyer (7.00 bis 9.00 Uhr) Wohin steuert Katalonien? - Qual der Wahl Spitzentreffen von Union und SPD - Zeitplan für Sondierung Frauen zahlen mehr - Studie zu "Gender-Pricing" Pauschalreisen im Test - Ratgeber für den Urlaub Die neuen Filme im Kino - Abenteuer und romantische Liebe Mittwoch, 20. Dezember 2017, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Florian David Fitz, Schauspieler Neuartige Zahnprothesen - Alternativen zu Brücken und Kronen Selfie-Drohnen - Drei Modelle im Vergleich Last-Minute-Geschenke - Selbst gemachte Mode-Accessoires Mittwoch, 20. Dezember 2017, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Weihnachtsmythen im Check - Welche Legenden ums Fest stimmen? Ein Tag als... - ... Metzgerin in Fleischerei Expedition Deutschland: Grebin - Heimat in der Holsteinischen Schweiz Mittwoch, 20. Dezember 2017, 13.00 Uhr ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Norbert Lehmann Auftakt für Sondierung - Union und SPD legen Marschroute fest Die Katalanen wählen - Spannung in Spanien Hilfe am Bahnhof Zoo - Die Bahnhofsmission im Dauereinsatz Mittwoch, 20. Dezember 2017, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald 205 Jahre Grimms Märchen - Es war einmal... Mittwoch, 20. Dezember 2017, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Waltraud Haas weihnachtlich - Unterwegs in München Frank Zander als Gastgeber - Weihnachtsessen für Obdachlose Jane Fonda wird 80 - Porträt der Schauspielerin

