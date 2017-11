"Früher war alles besser! Oder?": "ZDFzeit"-Doku über Nostalgie

Titelgrafik "Früher war alles besser" Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Stephan Berger" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Sehnsucht Nostalgie: Sie hebt die Stimmung und vermittelt das wohlige Gefühl, dass die "gute alte Zeit" vielleicht doch noch nicht ganz vorbei ist. Wird in nostalgischer Stimmung die Vergangenheit einfach nur schön geredet? Die "ZDFzeit"-Dokumentation "Früher war alles besser! Oder?" blickt am Dienstag, 21. November 2017, 20.15 Uhr, in die "gute alte Zeit" und vergleicht die Lebensgefühle früherer Jahrzehnte mit heute. Vom Wirtschaftswunder bis zum Mauerfall - die Dokumentation von Caroline Pellmann und Marc Elvers befragt Zeitzeugen und Experten. Was war früher besser? Was ist Nostalgie?

Prominente Zeitzeugen wie Karl Dall, Marie-Luise Marjan, Wolfgang Lippert, Rhea Harder-Vennewald, Winfried Glatzeder, Maria Ketikidou, Mirja Boes, Heike Drechsler und Michael Opoczynski öffnen ihre privaten Fotoalben und geben Einblick in ihr eigenes "Früher". Historiker, Zukunftswissenschaftler, Neuropsychologen und weitere Experten ordnen die Fakten ein. Denn Nostalgie hebt die Stimmung - doch die Dokumentation zieht immer wieder den Vergleich zu heute und hinterfragt gängige Alltagsweisheiten wie "Früher war alles billiger" oder "Früher war das Leben nicht so stressig".

