Thomas Sabo erhält Bayerischen Verdienstorden

Lauf a. d. Pegnitz

Thomas Sabo, Gründer und Chairman der internationalen Schmuck- und Uhrenmarke THOMAS SABO, hat heute von Ministerpräsident Markus Söder den Bayerischen Verdienstorden verliehen bekommen.

Ausgezeichnet wurde der aus Nürnberg stammende Unternehmer für sein Wirken und seinen Verdienst um die bayerische Wirtschaft und sein weitgehendes soziales Engagement.

"Es ist für mich eine große Ehre, den Bayerischen Verdienstorden zu erhalten. Als gebürtiger Nürnberger und mit unserem Hauptsitz von THOMAS SABO in Lauf an der Pegnitz fühle ich mich dem Freistaat sowohl als starkem Wirtschaftsstandort als auch als Heimat seit jeher tief verbunden. Die Auszeichnung ist für mich ein Antrieb, mein Engagement auch weiterhin mit Leidenschaft und Überzeugung zu verfolgen", sagt Thomas Sabo.

Seit der Unternehmensgründung 1984 befindet sich THOMAS SABO in Lauf an der Pegnitz in Mittelfranken. Mit dem Neubau des Headquarters 2016 hat das Unternehmen seine Verbundenheit zum bayerischen Standort unterstrichen.

Seit über 15 Jahren unterstützt Thomas Sabo den von der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." ins Leben gerufenen RTL-Spendenmarathon und mit der eigenen THOMAS SABO Stiftung zusätzlich gemeinnützige Zwecke in den Bereichen Kinder- und Jugendhilfe. Insbesondere engagiert er sich für die "Muschelkinder" der Rummelsberger Diakonie, Nürnberg - einer in Europa einzigartigen gemeinnützigen Einrichtung zur Förderung autistischer Kinder.

Über THOMAS SABO

THOMAS SABO ist international eines der führenden Schmuckunternehmen und bietet seine vielseitigen Designs über einen selektiven und hochwertigen Multi-Channel-Vertrieb an. Über das Kernsegment des aufwendig von Hand gearbeiteten Schmucks aus 925er Sterlingsilber hinaus designt und vertreibt THOMAS SABO Uhren (seit 2009) und Sonnenbrillen (seit 2019). Das im Jahr 1984 von Thomas Sabo in Lauf an der Pegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist weltweit in mehr als 70 Ländern mit eigenen Flagshipstores und Verkaufspunkten sowie über Wholesale-Partner und mit dem globalen Online-Shop unter www.thomassabo.com vertreten.

