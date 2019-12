Verband der Feuerwehren in NRW e. V.

Sondersitzung des Verbandsausschusses des VdF NRW: Einladung zum Pressegespräch

Wuppertal (ots)

Am Samstag, 14.12.2019, beginnt um 9.30 Uhr in der Geschäftsstelle des Verbandes der Feuerwehren in NRW in Wuppertal, Windhukstraße 80, eine Sondersitzung des VdF-NRW-Verbandsausschusses. Dazu sind Vertreter aller 54 Mitgliedsverbände aus den Kreisen und kreisfreien Städten in Nordrhein-Westfalen eingeladen. In dieser Sitzung werden die aktuellen Entwicklungen in der momentanen Krise des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) vorgestellt und über die Positionierung unseres Landesverbandes beraten. Auch der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, Hartmut Ziebs, hat seine Teilnahme an dieser Sitzung zugesagt.

Im Anschluss an die Sitzung des Verbandsausschusses wird ein Pressegespräch stattfinden, an dem auch DFV-Präsident Hartmut Ziebs teilnehmen wird. Hierfür gehen wir - ohne Verbindlichkeit, da abhängig vom Sitzungsverlauf - von ca. 12 Uhr aus. Zu diesem Pressegespräch laden wir hiermit herzlich ein.

