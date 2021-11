United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH

Manuel Neuer beliebtester Bundesliga-Spieler - Rekorderlös für FC Bayern-Trikot

Auktion bei United Charity erzielte über 11.000 Euro

Baden-Baden (ots)

Manuel Neuer ist ab sofort Rekordhalter bei United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal: Das getragene Supercup-Trikot des FC Bayern-Stars brachte unglaubliche 11.050 Euro Erlös für den guten Zweck ein! Eine Spendensumme, die auf dem Portal bisher kein anderes Trikot eines Bundesligisten erzielte. Auch die Äthiopienhilfe-Stiftung "Menschen für Menschen" feiert den Hammer-Erlös, denn United Charity leitet jeden einzelnen Cent an die Hilfsorganisation weiter.

Für das Auktionsportal ist es ein historischer Erfolg, denn noch nie wurde für das Trikot eines deutschen Klubs so viel bezahlt. Bisher erzielte nur ein Champions League-Trikot von Real Madrid-Star Toni Kroos mit knapp 15.000 Euro einen höheren Erlös.

Natürlich werden auf www.unitedcharity.de - pünktlich zu Weihnachten - auch noch viele weitere Highlights und Geschenke versteigert. Unter anderem stiftet Neuers Teamkollege Thomas Müller zahlreiche Fußball-Sammlerstücke für den guten Zweck - mitbieten lohnt sich!

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 11,5 Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse werden zu 100 Prozent an gemeinnützige Projekte und Einrichtungen weitergeleitet, vorwiegend an Kinderhilfsprojekte.

