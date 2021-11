United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH

Hamilton, Federer & FC Bayern-Stars sammeln gemeinsam über 100.000 Euro für die gute Sache

United Charity und Österreichische Sporthilfe freuen sich über Rekorderlös

Baden-Baden (ots)

Lewis Hamilton, Roger Federer, der FC Bayern und viele weitere Sportstars haben gemeinsam mit United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal, eine Rekordsumme für den guten Zweck erzielt! Unglaubliche 102.680 Euro Erlös kamen bei der riesigen Versteigerungs-Aktion zusammen. United Charity leitet den gesamten Erlös ohne Abzüge an die Österreichische Sporthilfe weiter.

Auf www.unitedcharity.de wurden gemeinsam mit der Sporthilfe über 80 unvergessliche Sporterlebnisse sowie einmalige Sammlerstücke versteigert - darunter der getragene Rennanzug von Formel 1-Star Lewis Hamilton! Der Anzug ging für 14.300 Euro in letzter Sekunde an einen Bieter aus Friedberg in Hessen. Das getragene US Open-Outfit von Tennis-Legende Roger Federer findet sein neues Zuhause in den USA: Ein amerikanischer Bieter aus Kalifornien sicherte sich das legendäre Outfit für 5.550 Euro! Versteigert wurden außerdem einmalige Sportreisen - VIP-Tickets für den FC Bayern München erzielten zum Beispiel einen Erlös von 2.700 Euro.

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 11,5 Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse werden zu 100 Prozent an gemeinnützige Projekte und Einrichtungen weitergeleitet, vorwiegend an Kinderhilfsprojekte.

