United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH

Udo Lindenbergs Gemälde für 60.201 Euro versteigert!

Auktionsportal United Charity leitet den gesamten Erlös an UNICEF weiter

Bild-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

Für 60.201 Euro hat United Charity, Europas größtes Charity-Auktionsportal, ein lebensgroßes Gemälde von Udo Lindenberg versteigert! Der Panikrocker hatte anlässlich des 75-jährigen Jubiläums von UNICEF das riesige Unikat "Menschenfamilie" gestaltet, das auf www.unitedcharity.de exklusiv zur Auktion stand. Über das einmalige Kunstwerk darf sich nun ein Bieter aus Hockenheim freuen und den Erlös leitet United Charity zu 100 Prozent an die UNICEF-Hilfe für Jemen weiter. Das einzigartige Gemälde zeigt ein buntes "Peace"-Zeichen bestehend aus Menschen unterschiedlichster Ethnien und übermittelt damit Udo Lindenbergs Herzenswunsch: Jedes Kind auf der Welt soll ungeachtet seiner Herkunft in Frieden und Sicherheit aufwachsen. Der Auktionserlös wird nun dabei helfen, dass genau dieses Ziel ein Stückchen näher rückt. United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 11 Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse werden zu 100 Prozent an gemeinnützige Projekte und Einrichtungen weitergeleitet, vorwiegend an Kinderhilfsprojekte.

Original-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell