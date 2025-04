IABG

Innovativer Tram-Simulator macht Zukunft des Straßenbahnverkehrs erlebbar

Auszeichnung für bayerisches Gemeinschaftsprojekt

Ottobrunn (ots)

Innovationspreis für das Projektteam mit einem Simulator, der den Straßenbahnverkehr sicherer und erlebbar macht: Das bayerische Gemeinschaftsprojekt der Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH (IABG), Stadtwerke München GmbH (SWM) und der GERSYS GmbH ist mit dem Coup de Coeur "Intelligenz für Mobilität, Transport und Logistik" ausgezeichnet worden.

Projektleiter Christian Dörfler (IABG) freut sich über die Würdigung und dankt den Projektbeteiligten: "Entwickler gestalten die Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs zusammen mit dem Betreiber - intelligent, sicher und nachhaltig." Verliehen wurde der Preis vom Center for Transportation & Logistics Neuer Adler e.V. (CNA).

Unter der Leitung der IABG aus Ottobrunn wird das Projekt zusammen mit den Konsortialpartnern Stadtwerke München (SWM) und der GERSYS GmbH aus Wolfratshausen weiter vorangetrieben. Der Fokus des Innovationsvorhabens liegt jetzt auf der flexiblen Verknüpfung der drei wichtigsten Funktionsbereiche des Simulators: Fahrzeugtechnik, Fahrtraining und Streckensimulation. Diese einzigartige Kombination schafft bereits im Vorfeld großer Projekte ein umfassendes Gesamtbild und ermöglicht eine signifikante Beschleunigung der Umsetzung neuer Mobilitätsinfrastrukturen.

Der Simulator zeigt, wie moderne Assistenzsysteme den Straßenbahnverkehr sicherer und effizienter gestalten können. Ziel und Nutzen ist der Einsatz als Entwicklungsplattform für das nutzerzentrierte Prototyping moderner Assistenzsysteme für die Straßenbahnen der Zukunft. Mit den dabei gewonnenen Informationen sind etwa Betreibergesellschaften in der Lage, belastbare und verifizierte Anforderungsspezifikationen zu erzeugen. Dies schafft eine hohe Entscheidungssicherheit bei der Beschaffung und spart Kosten. "Der Simulator ermöglicht es uns, zunächst verschiedene Assistenzsysteme virtuell zu testen und in realistischen Verkehrssituationen zu erproben. Das macht den Straßenbahnverkehr noch sicherer. Wir sehen außerdem Potenzial in der Ausbildung aber auch bei der betrieblichen Beurteilung von Fahrzeugkonzepten oder Planungsvarianten von Neubaustrecken. Mit der Simulation können wir all das in Echtzeit erlebbar machen." - sagt Oliver Glaser, Geschäftsführer der Münchner Verkehrsgesellschaft mbH (MVG).

"Die Auszeichnung würdigt nicht nur die technologische Innovationskraft des Projekts, sondern auch die erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Partnern. Sie unterstreicht die führende Rolle bayerischer Unternehmen in der Entwicklung zukunftsweisender Lösungen für die Mobilität von morgen." - sagt Thomas Köhler, Geschäftsführer (COO) der IABG.

Der Schwerpunkt der IABG liegt auf der Absicherung neuer Mobilitätskonzepte und -technologien. Der virtuelle Straßenbahnbetrieb wird mit (vor-)implementierten Fahrerassistenzsystemen und Multifunktionsdisplays von GERSYS als digitale Schnittstelle unterstützt. "Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung des CNA und betrachten sie als Ansporn, unseren Beitrag für noch mehr Sicherheit zu leisten", sagt Thorsten Sprenger, GERSYS-Geschäftsleiter. "Unser Ziel ist es, unsere Systeme für Tram-Bahnen so weiterzuentwickeln, dass das Fahrpersonal in Echtzeit noch besser erkennt, was rund um das Fahrzeug passiert." Weiterer Projektpartner ist die 3D-Visualisierungsfirma optify GmbH.

Wie das in der Praxis funktioniert, veranschaulicht der Tram-Simulator eindrucksvoll. Für einen möglichst realistischen und detailgetreuen Fahrbetrieb hat Optify einen MVG-spezifischen Streckenabschnitt in ein 3D-Umgebungsmodell überführt. In Zusammenarbeit mit der IABG wurde softwareseitig ein komplexer Simulationsverbund entwickelt, um den facettenreichen Straßenbahnbetrieb in verschiedenartigen Verkehrssituationen abzubilden. Zusätzlich zur Perspektive aus dem Fahrerstand können die Nutzer mithilfe von Virtual-Reality-Brillen auch in die Rolle eines Fahrgasts oder anderer Verkehrsteilnehmer schlüpfen, um externe Mensch-Maschine-Schnittstellen zu erleben. "Neben den Anwendungsmöglichkeiten in der Ausbildung und Testung von Assistenzsystemen können wir mit den vielseitigen Möglichkeiten der Simulation auch im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit von Neubauprojekten profitieren: Bürger und Anwohner könnten bereits in frühen Planungsphasen Neubaustrecken realitätsnah erleben" erklärt Alex Indra (Leiter des Geschäftsbereichs Großprojekte Mobilität bei den SWM).

Über die IABG

Die Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH (IABG) ist ein führendes europäisches Technologie-Unternehmen mit den Kernkompetenzen Analyse, Simulation & Test und Anlagenbetrieb. "Sicherheit" ist das thematische Dach des Lösungsportfolios: Sicherheit neu entwickelter Hightech-Produkte und Verkehrsmittel sowie Sicherheit von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. In diesem Kontext erbringt die IABG technisch-wissenschaftliche Dienstleistungen für private und öffentliche Kunden in den Branchen Automotive, Bahn & Schiene, Energietechnik, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sowie für den öffentlichen Sektor. Die IABG beschäftigt rund 1.200 hoch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Stammsitz in Ottobrunn sowie in kundennahen in- und ausländischen Niederlassungen. www.iabg.de

Über die Stadtwerke München

Die SWM halten München rund um die Uhr am Laufen: Als eines der größten kommunalen Unternehmen Deutschlands stehen die SWM für eine sichere Versorgung mit Energie, eine stadtgerechte Mobilität, für zukunftsfähige Telekommunikationsleistungen und bestes Trinkwasser aus dem bayerischen Voralpenland. Mit unseren Leistungen sind wir ein wichtiger Teil der kommunalen Daseinsvorsorge und leisten einen großen Beitrag für die Wirtschaftskraft und Lebensqualität in München und der Region. Die Mobilitätstochter MVG ist verantwortlich für U-Bahn, Bus, Tram und MVG Rad. Die SWM gehören mit über 11.000 Mitarbeiter*innen zu den größten Arbeitgebern Münchens. www.swm.de

Über die GERSYS GmbH | ein Unternehmen der HÜBNER-Gruppe

Als führender Anbieter für Instrumentierungen im Führerstand von Schienen- und Sonderfahrzeugen entwickelt und fertigt GERSYS zuverlässige On-Board-Elektronik wie graphische Displays (HMI/IDU/MMI). Zur Produktpalette des Bahntechnik-Unternehmens gehören unter anderem Fahrzeugrechner sowie Anzeige- und Fahrerassistenzsysteme, die sich durch hohe Qualität und besondere Langlebigkeit auszeichnen. Das in 2001 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Wolfratshausen bei München und beschäftigt am Standort etwa 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit 2019 ist die GERSYS GmbH eine hundertprozentige Tochter der HÜBNER-Gruppe. HÜBNER ist mit rund 3.500 Beschäftigten an über 30 Standorten rund um den Globus präsent. www.gersys.de

