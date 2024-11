UNAVETS

UNAVETS-Gründer wird zum Senior Advisor von Oaktree Capital Management ernannt

Madrid (ots/PRNewswire)

Die UNAVETS-Gruppe, die führende Plattform für Tiergesundheit in Iberien, gab heute bekannt, dass Junko Sheehan, Gründerin und CEO der Gruppe, zum Senior Advisor für die von Oaktree Capital Management, L.P. verwalteten Fonds ernannt wurde. („Oaktree").

Seit der Gründung im Jahr 2019 und in Zusammenarbeit mit Oaktree haben Junko Sheehan und ihr Team die UNAVETS Group auf ca. 150 Praxen mit ca. 1.500 Mitarbeitern und einem Umsatz von ca. 95 Mio. EUR ausgebaut. Mit einer konstanten Erfolgsbilanz von hervorragendem anorganischem und zweistelligem organischem Wachstum hat die UNAVETS Group von Spanien nach Portugal expandiert und ist dort klarer Marktführer. Das Unternehmen ist gewachsen und bietet nun auch Krematorien, Tierheime und Labordienste in ganz Iberien an. Zusätzlich zu den Akquisitionen hat das Unternehmen 200 Sprechstunden, diagnostische Bildgebung, Krankenhausaufenthalte und Operationssäle sowie mehr als 100.000 Quadratmeter Kapazität für seine Krankenhäuser und Kliniken errichtet.

Junko Sheehan sagte: „UNAVETS begann vor fünf Jahren mit nichts anderem als einem Geschäftsplan und einem Nutzenversprechen für den Tierarztsektor. Die Umsetzung von der Idee in die konkrete Ausführung mit einem großartigen Team engagierter, leidenschaftlicher Menschen ist das, was diese Reise so besonders gemacht hat. Als Senior Advisor von Oaktree werde ich weiterhin eng in die strategische Ausrichtung des Unternehmens an der Seite meiner Partner von Oaktree eingebunden sein, was mir etwas Zeit verschafft, um mich anderen Konsolidierungs- und Wachstumschancen zu widmen."

Martin Graham, Managing Director bei Oaktree, teilt mit: „Junko ist ein großartiger Partner, der diese Plattform von Anfang an zu einem führenden Unternehmen im Bereich der Tiermedizin gemacht hat. Wir freuen uns darauf, die Partnerschaft in ihrer Rolle als Senior Advisor bei Oaktree fortzusetzen und mit dem äußerst talentierten Managementteam von UNAVETS in der nächsten Wachstumsphase zusammenzuarbeiten."

Sheehan wird weiterhin an der strategischen Ausrichtung und Vision der Plattform beteiligt sein und mit dem Führungsteam und dem Vorstand zusammenarbeiten. Die Führung von UNAVETS wird mit einem starken und erfahrenen Führungsteam fortgesetzt.

Über UNAVETS-Gruppe

Die UNAVETS-Gruppe („UNAVETS") ist eine führende Tierarztgruppe mit 152 Praxen in Spanien und Portugal. UNAVETS besteht aus Referenz-/Spezialzentren, 24-Stunden-Krankenhäusern, Kliniken für Erstmeinungen, Tierarztpraxen, Labordiensten, Krematorien und Zwingern, die ein komplettes Dienstleistungsangebot garantieren. UNAVETS zeichnet sich durch seine hohen Investitionen in wissenschaftliche klinische Ausbildung, Ausrüstung, Einrichtungen und geschäftliche Unterstützung für Kliniken sowie durch sein Engagement aus, die Grenzen zugunsten einer fortschrittlichen tierärztlichen Versorgung zu verschieben. Weitere Informationen erhalten Sie auf: https://www.unavets.com/es

