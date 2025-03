Triodos Bank meldet robuste Finanz- und Wirkungsergebnisse

Frankfurt am Main (ots) - Die Triodos Bank freut sich über zwei der renommiertesten Auszeichnungen für Nachhaltigkeit. Alle sieben der über die Triodos Bank in Deutschland angebotenen Impactfonds von Triodos Investment Management wurden auch in diesem Jahr mit der höchsten Stufe des anerkannten Siegels des Branchenverbands Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) ausgezeichnet. So, wie bekannte Bio-Gütesiegel aus dem ...

mehr