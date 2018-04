Meetings in Wien: 2017 erneut über eine Milliarde Euro Wertschöpfung - BILD

1 weiterer Medieninhalt

Wien (ots) - Wiens Tagungsindustrie verzeichnete 2017 mehr TeilnehmerInnen und Nächtigungen denn je. Die durch Meetings bewirkte Wertschöpfung hat sich in den vergangenen zehn Jahren um mehr als drei Viertel erhöht.

Wien beherbergte 2017 - so wie im Jahr davor - über 4.000 Kongresse, Firmenveranstaltungen und Incentives. Diese wurden von 611.000 TeilnehmerInnen (+8% zu 2016) besucht, die 1.874.000 Nächtigungen (+9%) auslösten. Die bundesweite Wertschöpfung der Wiener Tagungswirtschaft stieg seit 2008 um rund 78%. 2017 trug sie 1,163 Milliarden Euro (+8%) zum Bruttoinlandsprodukt bei. Der Großteil davon - 79% - ist auf internationale Kongresse zurückzuführen. Österreichweit sicherten Tagungen, Kongresse und Incentives in Wien 21.000 Ganzjahresarbeitsplätze. Insgesamt wurden in Österreichs Bundeshauptstadt 2017 rund 15,5 Millionen Nächtigungen gezählt (+3,7%, ebenfalls ein neuer Bestwert), 12% davon sind der Tagungsindustrie zuzuschreiben.

"Wien punktet als zentraleuropäischer Hub mit guter Erreichbarkeit, einem vielseitigen Hotelangebot und Top-Tagungslocations", erklärt Tourismusdirektor Norbert Kettner. "Dies schätzen etwa die Veranstalter von Großkongressen, die Wien die Treue halten: So wird der jährliche "European Congress of Radiology" mit über 20.000 TeilnehmerInnen bis 2025 in Wien stattfinden, die jährliche Generalversammlung der Europäischen Geowissenschaftlichen Vereinigung bis 2024." Im zweiten Halbjahr 2018, wenn Österreich den Vorsitz im Rat der Europäischen Union übernimmt, ist mit zahlreichen kleinen bis mittelgroßen Meetings in Wien zu rechnen. Derzeit stehen in Wien, das pro Jahr aus fast 200 Destinationen weltweit per Direktflug angesteuert wird, 66.000 Gästebetten zur Verfügung. Das Vienna Convention Bureau im WienTourismus wird von Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien unterstützt.

