Hisense Group

Hisense ist führend bei Laser-TV-Innovationen zur Steigerung der Umweltfreundlichkeit

Qingdao, China (ots/PRNewswire)

In einer Welt, in der Technologie und Lebensstil untrennbar miteinander verknüpft sind, prägen neue Trends im Bereich Fernsehtechnologie unser Unterhaltungserlebnis. An der Spitze dieses Wandels steht Hisense. Das Unternehmen ist für die Entwicklung von Laser-TV-Technologie, die ohne Nachhaltigkeitseinbußen eine bessere Qualität, einen höheren Komfort beim Zuschauen sowie beeindruckende Erlebnisse in Kinoqualität bietet, bekannt.

Entwicklungsgeschichte der Laser-TVs von Hisense

Hisense bringt bereits seit seiner Gründung vollen Einsatz für Innovationen. Im Jahr 2014 stellte das Unternehmen den weltweit ersten 100-Zoll-Laser-Fernseher vor und setzte damit einen wichtigen Meilenstein in der Unterhaltungsbranche. Der vor Kurzem vorgestellte 8K-Laser-Fernseher ist ein weiteres Beispiel für die Entschlossenheit von Hisense, Grenzen zu überwinden, und sein geschicktes Eingehen auf die weltweite Nachfrage nach überragenden Fernseherlebnissen.

Eine starke Position auf dem Weltmarkt

Einem Bericht des Marktforschungsunternehmens Omdia aus dem Jahr 2022 zufolge zählt Hisense zu den Marktführern im Hinblick auf die weltweiten Volumen- und Umsatzanteile. Dies unterstreicht die Resonanz von Hisense bei Verbrauchern in aller Welt. Der L9H-Laser-TV beispielsweise ist mit Dolby Vision und Dolby Atmos ausgestattet. Er erfüllt und übertrifft die BT.2020-Farbspezifikationen und bietet dem Zuschauer ein reichhaltigeres, immersives audiovisuelles Erlebnis.

Augenkomfort und ein verbessertes Fernseherlebnis

Bei der Entwicklung der Laser-TV-Technologie von Hisense steht der Komfort des Zuschauers im Vordergrund. Der L9-Laser-TV wurde dafür konzipiert, die Wahrscheinlichkeit einer Belastung der Augen zu verringern. Diese Verbesserung erweitert das Fernseherlebnis und unterstreicht den ganzheitlichen Innovationsansatz von Hisense, bei dem neben technologischem Fortschritt auch der Komfort und das Wohlbefinden des Zuschauers priorisiert werden.

Hisenses Engagement für Nachhaltigkeit

Umweltaspekte sind ein wesentlicher Bestandteil der Innovationsstrategie von Hisense. Der L9-Laser-TV mit einer Recyclingquote von 92 % belegt den Einsatz des Unternehmens für globale Nachhaltigkeitsziele, um eine umweltfreundlichere Welt zu schaffen. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang die Energieeffizienz: Laser-TVs weisen im Vergleich zu gleichwertigen LCD-TVs einen geringeren Stromverbrauch auf.

Anerkennung in der Branche und Zukunftsperspektiven

Im Zuge der Weiterentwicklung der Fernsehlandschaft wird voraussichtlich eine Integration fortschrittlicher, nachhaltigerer Technologien stattfinden. Es wird erwartet, dass Hisense einen wichtigen Beitrag zu den fortlaufenden Innovationen in diesem Bereich leisten wird.

Die Fortschritte in Sachen Laser-TV-Technologie, an deren Spitze Unternehmen wie Hisense stehen, beziehen sich nicht nur auf eine bessere Bildqualität und ein immersiveres Fernseherlebnis, sondern auch auf eine Entwicklung hin zu energieeffizienteren und nachhaltigeren Lösungen.

Die Mischung aus Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit verkörpert die moderne Ära der Fernsehtechnologie. Auch wenn diese Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist, so ist doch eines sicher: Hisense wird auch in Zukunft eine zentrale Rolle spielen und mit seinem Engagement für Spitzenleistungen, Innovationen und Nachhaltigkeit die Zukunft im globalen Heimunterhaltungsbereich prägen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2259326/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2259325/1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2007399/Hisense_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-ist-fuhrend-bei-laser-tv-innovationen-zur-steigerung-der-umweltfreundlichkeit-301970162.html

Original-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuell