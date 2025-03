LASCANA

Lili Paul-Roncalli startet die neue LASCANA Frühjahr/Sommer-Kampagne 2025

Hamburg (ots)

Dass LASCANA mit seiner neuen Frühjahr/Sommer-Kampagne frischen Wind in die Modewelt bringt, wird spätestens mit dem emotionalen Kampagnen-Claim "Lieben wir" deutlich. Anstelle nur eines klassischen Kampagnengesichts stehen in dieser Saison die besonderen Erlebnisse und die Lebensfreude im Vordergrund. Mit prominenten Protagonistinnen wie der talentierten Star-Artistin und Model Lili Paul-Roncalli und der einflussreichen Influencerin Kisu wird die Kampagne zu einem authentischen Ausdruck weiblicher Stärke und Vielfalt.

Lili Paul-Roncalli, bekannt für ihren einzigartigen Stil und ihre Ausstrahlung, verkörpert das Lebensgefühl, das LASCANA vermitteln möchte. "Lieben wir." bedeutet für sie, in der eigenen Haut zu strahlen und die schönen Momente des Lebens zu genießen.

Eine Kampagne voller Inspiration

Im Zentrum der Kampagne steht eine moderne, selbstbewusste Interpretation von Mode, die das Lebensgefühl des Frühlings und Sommers einfängt. Die lebhaften Wortspiele wie "Bikini an. Gedanken aus. Lieben wir.", "Endlich barfuß. Lieben wir." oder "Stress? Lieber Strass! Lieben wir." laden dazu ein, die Leichtigkeit der kommenden Monate zu feiern und die Vorfreude auf unvergessliche Erlebnisse zu wecken.

Die Stars der Kollektion

Die Kollektion selbst ist ein wahres Highlight und umfasst trendige Swimwear in knalligen Unifarben sowie angesagten Leo- und Blumenmustern. Elegante Hybridwear-Lingerie und lässige Jeans-Looks runden das Angebot ab und drücken das Gefühl der Unbeschwertheit und des Sommers aus, das LASCANA verkörpern möchte. Besonders stimmig ist dabei die Wahl des Shooting-Ortes: Miami (USA). Die bunten Kulissen der Stadt am Atlantischen Ozean, die besonders berühmt für das fantastische Wetter und die spektakulären Strände ist, verleihen der Kampagne eine internationale Note und unterstreichen den inspirierenden Lifestyle, den LASCANA erlebbar machen möchte.

Ein globales Erlebnis

Die Kampagne wird nicht nur in Deutschland, sondern auch international ausgespielt. Sie ist erlebbar in über 20 LASCANA Stores, mehr als 1.000 Shop-in-Shop-Flächen sowie online auf www.lascana.de und den internationalen Webshops, in sozialen Medien sowie bei Partnern wie Zalando und ABOUT YOU.

Ein besonderer Fashion-Sommer

Mit dem Start der "Lieben wir."-Modekampagne lädt LASCANA jede und jeden ein, sich inspirieren zu lassen und die Leichtigkeit des Lebens zu feiern. Aktionen auf Social Media und ein kommendes großes Sommer-Event versprechen zusätzliche Highlights in dieser aufregenden Saison. Wir freuen uns auf die neuen Looks und die vielen besonderen Momente, die LASCANA uns in den kommenden Monaten schenken wird!

Weitere Details zur neuen LASCANA Frühjahr/Sommer-Kampagne 2025 gibt es auf www.lascana.de/New-Season und auf www.lascana.de/presse.

