Friesenkrone Feinkost Heinrich Schwarz & Sohn GmbH & Co. KG

Zwei neue Sterne am Gastrohimmel

Julia Komp und Jürgen Kettner vom Guide Michelin ausgezeichnet

Bild-Infos

Download

Marne (ots)

Zwei von insgesamt 34 Michelin-Sternen 2023 gehen nach Nordrhein-Westfalen: Jürgen Kettner darf das Kettner's Kamota in Essen-Werden mit einem Stern für sein gelungenes Konzept "New Austrian" schmücken. Gute Nachrichten kommen auch aus Köln: Einen Stern gab es für das Sahila Fine-Dining-Restaurant, in dem Julia Komp kulinarische Eindrücke aus der ganzen Welt in Szene setzt. Friesenkrone begleitet die beiden junge Küchenchefs, die sich erst vor einem guten Jahr selbständig gemacht haben, von Anfang an. Trotz wirtschaftlich schwieriger Zeiten und Fachkräftemangel bestätige die Michelin-Auswahl 2023 das hohe Niveau der deutschen Gastronomie, so der Fischfeinkostexperte aus Marne.

"Als Hersteller wollten wir zum einen solidarisch sein mit zwei jungen mutigen Küchenchefs, die sich trotz widriger Bedingungen in die Selbständigkeit wagten. Zum anderen lernen wir von ihnen sehr viel darüber, was in der gehobenen Gastronomie gebraucht wird und mit welche Herausforderungen junge Köche heute zu kämpfen haben," so Sylvia Ludwig, Vertriebsleiterin GV bei Friesenkrone. "Die Beispiele von Julia Komp und Jürgen Kettner zeigen, dass sich Wünsche mit viel Engagement, harter Arbeit und proaktiven Teams auch in schwierigen Zeiten erfüllen lassen. Davor haben wir großen Respekt und gratulieren von Herzen zur verdienten Auszeichnung."

Besonders die Leidenschaft der beiden Küchenchef zu ihrem Beruf und der Wunsch ein außergewöhnlicher Gastgeber zu sein, Tischgäste mit ihrem jeweiligen Erlebniskonzept gemeinsam an die Tafel zu bringen, zahlt sich aus, wie die Michelin-Sterne beweisen. Friesenkrone begleitet die umtriebigen Sternköche auch weiter auf ihrer Reise, lernt durch sie immer wieder moderne Rezepturen und gewinnt Inspiration für innovative Matjesprodukte.

Details unter www.kettnerskamota.de, www.sahila-restaurant.de sowie auf den Facebook- und Instagram-Seiten und der Website von Friesenkrone www.friesenkrone.de.

Original-Content von: Friesenkrone Feinkost Heinrich Schwarz & Sohn GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell