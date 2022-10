SOMM - Society Of Music Merchants e. V.

Applaus für die SOMM DEALER DAYS - Aussteller- und Besucherzahlen verdoppelt

Berlin (ots)

Am 29. und 30. Oktober traf sich Europas Musikinstrumentenbranche im Rahmen der SOMM DEALER DAYS in Berlin. Der B2B-Branchenevent mit angeschlossener Pop-up-Ausstellung, Business-Konferenz MIBKON und Gala-Veranstaltung war seitens der Partner und Fachbesucher ein voller Erfolg. Über 400 Gäste besuchten die zweitägige Veranstaltung im Kongresshotel Estrel. Der Event wurde vom Branchenverband Society Of Music Merchants e. V. ausgerichtet.

Die 400 Teilnehmer erlebten einen Dreiklang aus Produktausstellung mit Business-Area, großem Netzwerkabend und Business-Kongress mit hochkarätigen Vortragenden zu aktuellen Themen der MI-Branche. Zahlreiche neue Musikinstrumente und Musikequipment wurden den Fachbesuchern aus Musikfachhandel und Musikschulen präsentiert.

Geschäftsführer der SOMM, Daniel Knöll: "Wir sind sehr zufrieden mit der Veranstaltung und ziehen ein positives Fazit. Währen der zwei intensiven Tage haben wir in sehr viele zufriedene Gesichter geschaut, die uns ein tolles Feedback gegeben haben. Wir danken allen Ausstellenden und Besuchern für das uns entgegengebrachte Vertrauen und den Zuspruch. Aufgrund des großen Erfolgs wir es auch im kommenden Jahre die SOMM DEALER DAYS geben."

32 Partner aus Deutschland, Belgien, Holland sowie Frankreich und Italien haben dem europäischen Musikfachhandel auf einer Fläche von 3.700 m² knapp 200 Marken ausgestellt und sind mit Ihnen intensiv ins Gespräch gekommen. Parallel zu Pop-up-Ausstellung fand im Zuge des Events auch die Business-Konferenz MIBKON mit über 20 Programmpunkten und Impulsen von hochkarätigen Expertinnen und Experten statt. Musikalisch wurde die Veranstaltung vom Luca Sestak Trio, Tim Schwerdter sowie Aleksander Misko begleitet. Moderiert wurde die Konferenz und Abendveranstaltung von Sina Stinshoff.

Die Business-Konferenz der Musikinstrumentenbranche MIBKON wurde vom Berliner Senat für Wirtschaft, Energie und Betriebe mit Mitteln der Landesinitiative "Projekt Zukunft", co-finanziert aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), gefördert.

