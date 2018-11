Leopold Museum für Kultursponsoring bei "Maecenas-Gala" gewürdigt

2 weitere Medieninhalte

Wien (ots) - Wichtige Anerkennung für Kulturanbieter im Rahmen des Maecenas 2018 verliehen

Leopold Museum-Direktor Hans-Peter Wipplinger nahm die Auszeichnung des unabhängigen Komitees "Initiativen Wirtschaft für Kunst" am Abend des 28. November im Rahmen der von Barbara Rett moderierten feierlichen Maecenas-Gala im Wiener Hotel Imperial entgegen. Mit dem "Kultursponsoring-Sonderpreis für Kulturanbieter", überreicht von ORF-Gestalterin Karin Veitl, würdigte "Wirtschaft für Kunst. Austrian Business Comittee for the Arts" das "erfolgreiche Engagement in Kooperation mit der Wirtschaft" in den Bereichen "Kunst & Kultur".

Im Mittelpunkt der Bewerbung für den österreichischen Kunstsponsoringpreis "Maecenas 2018", eingereicht durch Hans-Peter Wipplinger und Gabriele Langer, kaufmännische Direktorin des Museums, stand das umfassende Sponsoringkonzept der Leopold Museum-Privatstiftung. Die zahlreichen Aktivitäten des Museums in den letzten Jahren konnten mit Hilfe von Förderern, langjährigen oder projektbezogenen Kooperationspartnern und Mäzenen erfolgreich umgesetzt werden.

Das Leopold Museum ist weltweit bekannt für die größte Egon Schiele-Sammlung der Welt und eine der umfangreichsten Wien-1900-Sammlungen, mit Werken von Gustav Klimt, Koloman Moser, Josef Hoffmann u.v.a. Aufwändige Sonderausstellungen, u.a. zu Carl Spitzweg und Erwin Wurm, Ferdinand Hodler, Wilhelm Lehmbruck oder Zoran Musi? sowie die außergewöhnliche Innen- und Außenarchitektur des Museums, bieten die ideale Bühne für Veranstaltungen wie Empfänge, Feiern, Präsentationen, Tagungen, Konferenzen oder Symposien.

Hans-Peter Wipplinger: "Die Maecenas-Auszeichnung ist eine wichtige Anerkennung unserer vermehrten Aktivitäten im Bereich des Kunstsponsoring. 2018 ist das bisher erfolgreichste Jahr des Leopold Museum. Gegen Ende des Jahres werden wir die 500.000 BesucherInnen-Grenze überschreiten. Dieser Zuwachs konnte dank der Egon Schiele und Gustav Klimt gewidmeten Ausstellungen zum Themenschwerpunkt Wiener Moderne sowie der sensationellen erstmaligen Präsentation der Sammlung von Heidi Goess-Horten im Rahmen der Ausstellung "WOW! The Heidi Horten Collection" erreicht werden."

Die Umsetzung der ambitionierten Projekte war nur dank der Unterstützung durch die zahlreichen Partner des Leopold Museum möglich. Die wichtigsten Säulen für die Umsetzung der Sponsoringstrategie des Museums sind in diesem Zusammenhang die jährliche Förderung durch das Bundeskanzleramt, das Engagement des Circle of Patrons, die langjährigen Partnerschaften mit dem Wiener Städtische Versicherungsverein und dem Unternehmen Siwacht, Kooperationen mit zahlreichen weiteren Partnern zu einzelnen Projekten, die Unterstützung der Restaurierungsvorhaben durch KunstpatInnen und die Einnahmen durch das große Fundraising-Dinner.

Die von Hans-Peter Wipplinger ins Leben gerufene Unterstützungsplattform des Circle of Patrons bündelt seit 2016 unter dem Vorsitz von Post-Generaldirektor Georg Pölzl das Engagement einflussreicher kunstinteressierter Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft, Kunst und Kultur "pro Leopold Museum". Der Wiener Städtische Versicherungsverein unterstützt als langjähriger verlässlicher Partner die Aktivitäten das Leopold Museum.

Die österreichische Sammlerin und Mäzenin Heidi Goess-Horten machte mit der Ausstellung "WOW! The Heidi-Horten Collection" - über Vermittlung von Leopold Museum-Vorstand Agnes Husslein-Arco - erstmals ihre außergewöhnliche Sammlung internationaler Kunst öffentlich zugänglich. Zudem unterstützte Heidi Goess-Horten das Ausstellungsprojekt und das dazugehörige Kunstvermittlungsprogramm großzügig und ermöglichte den freien Eintritt in das Museum an Donnerstagabenden. Das im Zeichen der Ausstellung stehende Fundraising-Dinner war die größte und erfolgreichste je für das Leopold Museum veranstaltete Benefizveranstaltung. Der Reinerlös kommt Programmen für Kinder und Jugendlichen zu Gute, die bereits von 6000 jungen BesucherInnen kostenlos genutzt werden konnten.

Die erfreulichen Ergebnisse des Kunstpatenschaften-Projektes werden ab 6. Dezember im Leopold Museum in der Ausstellung "Verborgene Schätze II. Kunstwerke suche Paten" präsentiert.

