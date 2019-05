Hypo Tirol Bank AG

Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

-------------------------------------------------------------------------------- Directors' Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Personenbezogene Daten: Mitteilungspflichtige Person: Name: Tobias Peintner (Natürliche Person) -------------------------------------------------------------------------------- Grund der Mitteilungspflicht: Grund: Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben Vor- und Zuname: Andreas Peintner Funktion: Mitglied des Aufsichtsrates -------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Emittenten: Name: Hypo Tirol Bank AG LEI: 0W5QHUNYV4W7GJO62R27 -------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Geschäft: ISIN: AT0000A26PY8 Beschreibung des Finanzinstruments: 0% HYPO TIROL PRAEMIE 19-24 Geschäftsart: Kauf Datum: 10.05.2019; UTC+02:00 Handelsplatz: XOFF Währung: Euro Preis Volumen 100,65 9.200 Gesamtvolumen: 9200 Gesamtpreis: 9.259,80 Durchschnittspreis: 9.259,80 -------------------------------------------------------------------------------- Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Hypo Tirol Bank AG Meranerstraße 8 A-6020 Innsbruck Telefon: +43 (1) 050700-0 FAX: Email: service@hypotirol.com WWW: www.hypotirol.com ISIN: - Indizes: Börsen: Wien, Luxembourg Stock Exchange Sprache: Deutsch

