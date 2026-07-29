Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See

Knappschaft-Bahn-See begrüßt Nachwuchskräfte

76 junge Menschen beginnen heute ihre Ausbildung bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (KBS)

Bochum (ots)

Für 76 junge Erwachsene beginnt heute ein neuer Lebensabschnitt: Sie starten in ihre Ausbildung bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (KBS). 56 angehende Sozialversicherungsfachangestellte werden mit ihrer Ausbildung in der Hauptverwaltung in Bochum starten. 20 weitere Auszubildende beginnen ihren beruflichen Weg in der Regionaldirektion Cottbus-Berlin am Standort Cottbus.

Die Auszubildenden profitieren dabei von Beginn an von der Verbundstruktur der KBS. Die KBS ist einer der größten Sozialversicherungsträger in Deutschland. Zum Verbund gehören unter anderem eine gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung sowie die Minijob-Zentrale. Die KBS ist zudem Rentenversicherungsträger sowie Träger zahlreicher Sonderaufgaben im Auftrag des Bundes, unter anderem der Bundesfachstelle Barrierefreiheit sowie der Künstlersozialkasse. Für die Auszubildenden bieten sich somit bereits während ihrer Lehrzeit vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Zweigen der Sozialversicherung sowie gute berufliche Perspektiven nach dem Abschluss.

Für die heute startenden Nachwuchskräfte stehen nun erstmal drei Orientierungstage auf dem Programm, in denen sie ihre neuen Ausbildungsteams sowie ihre Ausbildungspaten und -patinnen kennenlernen.

Darüber hinaus bietet die KBS auch IT-Ausbildungsberufe an. Ab dem 1. September starten 13 Studierende in den dualen Studiengang der Wirtschaftsinformatik mit dem Abschlussziel Bachelor of Science sowie 6 Nachwuchskräfte für die Ausbildung zum/zur Fachinformatiker/in in den Arbeitsfeldern Systemintegration und Anwendungsentwicklung.

Zum 1. Oktober 2026 erwartet die KBS weitere 54 Studierende im Studiengang Sozialversicherungsrecht Bachelor of Laws.

Für das Jahr 2027 freut sich die KBS über Bewerbungen für die Ausbildungsberufe Sozialversicherungsfachangestellte(r) und Fachinformatikerin und Fachinformatiker sowie für die beiden dualen Studiengänge Sozialversicherungsrecht (LL.B.) und Wirtschaftsinformatik (B.Sc).

Weitere Informationen finden Interessierte hier:

meinezukunft.kbs.de

Bildmaterial zu der Pressemitteilung:

Begrüßung der neuen Azubis der KBS

Foto: Melanie Garbas/KBS

Zur Knappschaft-Bahn-See:

Mit ihrem einzigartigen Verbund aus gesetzlicher Rentenversicherung, Renten-Zusatzversicherung, Arbeitgeberversicherung und der Kranken- und Pflegeversicherung KNAPPSCHAFT mit einem eigenen medizinischen Kompetenznetz nimmt die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (KBS) in der Sozialversicherung einen besonderen Platz ein. Darüber hinaus werden alle geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse durch die Minijob-Zentrale unter dem Dach der KBS betreut. Zum Verbund gehören weiterhin unter anderem die Bundesfachstelle Barrierefreiheit, die Künstlersozialkasse und die Seemannskasse. Daneben übernimmt die KBS mit der Überwachungsstelle für die Barrierefreiheit von Informationstechnik und der Fachstelle für Fördermittel des Bundes weitere Aufgaben im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Weitere Informationen unter www.kbs.de

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