"Schulverlierer - Abgehängt schon in der Grundschule?"

ARD Story über eine Bildungskrise, die bereits in der Grundschule beginnt / am 11. Juni 2025, 22:50 Uhr in das Erste und ab 11. Juni in der ARD Mediathek

Vor zwei Jahren macht eine Meldung Schlagzeilen: 37 Erstklässler der Gräfenau-Grundschule in Ludwigshafen sind sitzen geblieben - fast jedes dritte Kind. Doch was nach einem Einzelfall klingt, ist Teil eines alarmierenden Trends. Auch in diesem Jahr geht die Schulleitung davon aus, dass 35 Schüler:innen sitzen bleiben werden. Die ARD Story begleitet exklusiv über ein ganzes Schuljahr hinweg eine erste Klasse an eben dieser Schule, zeigt, wie Kinder mit Sprachproblemen kämpfen, Lehrer:innen und Erzieher:innen am System verzweifeln und Förderkonzepte immer wieder scheitern. "Schulverlierer - Abgehängt schon in der Grundschule?" wird am 11. Juni um 22:50 Uhr im Ersten zu sehen sein und steht ab 11. Juni in der ARD Mediathek zum Abruf bereit.

Erste Klasse für viele Kinder eine Herausforderung

Spätestens seitdem vor 25 Jahren die erste PISA-Studie durchgeführt wurde, ist klar, wie wichtig frühkindliche Bildung ist. Doch immer weniger Kinder beherrschen zentrale Fähigkeiten, um die erste Klasse zu bestehen. Manche scheitern an der Sprache, andere können keinen Stift halten. Die Dokumentation sucht nach Lösungen, damit Kinder nicht bereits in der Grundschule abgehängt werden und fragt, was es für einen besseren Übergang zwischen Kita und Schule braucht.

Die ARD Story ist eine Produktion des SWR, Redaktion: Manuela Dursun, Autorinnen: Anna Lena Karn und Maryam Bonakdar. Ausgestrahlt wird "Schulverlierer - Abgehängt schon in der Grundschule?" am 11. Juni 2025 um 22:50 Uhr im Ersten. In der ARD Mediathek ist die Produktion ab dem 11. Juni abrufbar.

