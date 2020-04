SWR - Das Erste

"Tatort - Du allein": Letzter Einsatz von Carolina Vera

Carolina Vera, seit Beginn des Stuttgarter Tatort-Teams um Richy Müller und Felix Klare als Staatsanwältin Emilia Álvarez im Einsatz, hat sich entschlossen, das Tatort-Ensemble zu verlassen. Der "Tatort - Du allein" des SWR, der am Sonntag, 24.5. ausgestrahlt wird, ist ihr letzter Auftritt als Staatsanwältin. "Wir danken Carolina Vera für die über 20 Filme, in denen sie als Staatsanwältin Álvarez im Tatort aus Stuttgart präsent war", sagt SWR Fernsehfilmchefin Barbara Biermann. "Das Stuttgarter Team zeichnete sich von Anfang an durch eine vertrauensvolle und produktive Zusammenarbeit zwischen den Kommissaren und der zuständigen, äußerst engagierten Staatsanwältin aus. In ihrer Rolle als Staatsanwältin war Carolina Vera in der Tatort-Landschaft eine einzigartige Erscheinung."

Im "Tatort - Du allein" steht die Staatsanwältin ebenso wie die Kommissare unter hohem Druck denn auf anonyme Ankündigungen folgen scheinbar wahllose Anschläge auf Passanten sowie eine Geldforderung an die Stadt Stuttgart. Eine Geldübergabe misslingt. Kann es gelingen, den Heckenschützen zu fassen, bevor er weitermordet? Muss die Öffentlichkeit informiert werden? Oder steckt womöglich doch ein Motiv hinter der Auswahl der Opfer? Das Drehbuch zu dem Tatort schrieb Wolfgang Stauch, inszeniert wurde er von Friederike Jehn. Neben Richy Müller, Felix Klare und Carolina Vera sind auch Jürgen Hartmann, Isabel Schosnig, Katja Bürkle und Karl Markovics zu sehen. Ausgestrahlt wird der "Tatort - Du allein" am Sonntag, 24. Mai, 20:15 Uhr im Ersten.

