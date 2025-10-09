Universität Wien

THE-Ranking: Universität Wien erstmals unter den Top 100

Wien (ots)

Universität Wien verbessert sich von Platz 110 auf Platz 95

Die Universität Wien erreicht im diesjährigen THE World University Ranking Platz 95 und gehört damit als erste österreichische Universität zu den Top 100 Universitäten weltweit. Sie reüssierte in den Kategorien Forschung, Internationalisierung sowie in der Kategorien Teaching und Industry. Bei weltweit steigender Konkurrenz, die Anzahl der gerankten Universitäten steigt stetig, ist sie die beste von insgesamt 13 gerankten österreichischen Universitäten.

Die Universität Wien kann ihren langfristigen Aufwärtstrend im THE-Ranking fortsetzen und erreicht einen neuen Meilenstein: Erstmals ist die Universität Wien unter den Top 100 und landet auf Platz 95 – damit ist die Universität Wien die erste österreichische Uni überhaupt, die den Sprung in die Top 100 schafft.

“Diese sensationelle Platzierung ist das Ergebnis einer langjährigen, strategischen Ausrichtung, die Universität Wien als internationale Spitzenuniversität zu positionieren”, freut sich Rektor Sebastian Schütze, “das Ranking spiegelt unsere Exzellenz in Lehre und Forschung in den Geistes- und Sozialwissenschaften wie in den Natur- und Lebenswissenschaften gleichermaßen”.

Kontinuierlicher Aufstieg: Seit 2018 um 70 Plätze vorgerückt

Seit 2018 konnte die Uni Wien ihre Platzierung Jahr für Jahr verbessern und das trotz steigender Konkurrenz. Während sie 2018 noch auf Rang #165 von damals 1.103 bewerteten Universitäten lag, erreichte sie nun 2025 Platz #95 von mittlerweile 2.191 gerankten Universitäten weltweit. In nur sieben Jahren gelang damit ein Aufstieg um 70 Plätze und eine Verbesserung ihrer relativen Position um rund 70 Pozent.

Universität Wien punktet besonders stark bei internationaler Ausrichtung

Das THE-World University Ranking beurteilt Universitäten aktuell in diesen fünf Dimensionen: Lehre (Gewichtung 29,5 %), Forschungsumfeld (29 %), Qualität der Forschung (30 %), Internationale Ausrichtung (7,5 %) sowie Industriekooperationen (4 %). Indikatoren dabei sind etwa Personal- und Studierendenzahlen, Reputationsumfragen, Publikations- und Zitationsdaten, Drittmitteleinnahmen und Internationalität von Studierenden, Personal und Publikationen.

Die Universität Wien erzielt im THE-Ranking besonders gute Ergebnisse bei der internationalen Ausrichtung (z. B. Anteil internationaler Forschender, Studierender und Publikationen) und bei der Forschungsqualität (z. B. Anzahl hochzitierter Zeitschriften). In den letzten Jahren konnte sie sich aber auch in der Lehre – etwa durch mehr Doktoratsabschlüsse und ein besseres Betreuungsverhältnis – sowie bei den Industriekooperationen durch stark gestiegene Einnahmen aus angewandter Forschung deutlich verbessern.

„Der Durchbruch der Universität Wien in die Top 100 der Weltrangliste ist ein Grund zum Feiern. Dies ist nicht nur ein symbolischer Durchbruch – er steht für einen konsequenten und stetigen Fortschritt über mehrere Jahre hinweg, gemessen an der strengen und anspruchsvollen Methodik des Times Higher Education Rankings“, sagt Phil Baty, THE-Chief Global Affairs Officer.

Original-Content von: Universität Wien, übermittelt durch news aktuell