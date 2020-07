I.K. Hofmann GmbH

Wir stehen zu unserem Wort

Hofmann Personal bleibt für die nächste Saison Hauptsponsor bei der Spielvereinigung Greuther Fürth

Auch in der kommenden Saison werden die Fußballer der SpVgg Greuther Fürth unseren Schriftzug auf der Brust tragen. Wir haben den Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert.

Dazu Ingrid Hofmann: "Als wir Anfang des Jahres absehen konnten, dass sich unser Geschäft nach einem schon sehr schwierigen Jahr 2019 - bedingt durch die Auftragsrückgänge in der Automobilbranche - wieder erfreulich entwickelt, konnte ich der Vereinsleitung der Spielvereinigung signalisieren, dass wir ein weiteres Jahr als Hauptsponsor zur Verfügung stehen.

Zu diesem Zeitpunkt war von Covid 19 noch nicht die Rede. Dass dieses Virus nun solch gravierende Auswirkungen haben würde, konnte damals keiner voraussehen. Wir kämpfen jetzt mit den wirtschaftlichen Herausforderungen wie viele andere Unternehmen auch. Aber gerade in solchen Zeiten zeigt sich, was Partnerschaften wert sind. Wir haben gemeinsam mit der Spielvereinigung erfolgreiche Aktionen wie "Kein Fan ohne Job" oder aktuell "Vielfalt gewinnt" - gegen Ausgrenzung, Diskriminierung und Rassismus umgesetzt und werden auch zukünftig eine gute Zusammenarbeit pflegen.

"Wir haben eine jahrzehntelange Partnerschaft mit Frau Hofmann und ihrem Unternehmen, die vor drei Jahren mit dem Hauptsponsoren-Engagement nochmal intensiviert wurde. Wir sind dankbar, dass wir einen solch treuen Partner an unserer Seite wissen und sind uns sicher, dass wir auch über dieses Jahr hinaus weiter eng zusammenarbeiten werden, in welcher Form werden die kommenden Monate zeigen. Für uns herrscht damit aber in jedem Fall Klarheit für die kommende Saison und beide Partner haben genügend Zeit die Phase danach vorzubereiten", so Holger Schwiewagner, Geschäftsführer beim Kleeblatt.

