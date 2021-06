ZDF-Fernsehrat / Verwaltungsrat

Wahl der ZDF-Intendantin/des ZDF-Intendanten

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Für das Amt der ZDF-Intendantin/des ZDF-Intendanten sind aus dem Kreis der Fernsehratsmitglieder mit Tina Hassel, Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin, und Dr. Norbert Himmler, Programmdirektor des ZDF, zwei Vorschläge eingebracht worden. Als Personalausschuss wird das Erweiterte Präsidium zu seiner Sitzung am 15. Juni 2021 Tina Hassel und Dr. Norbert Himmler einladen. Auch wird in dieser Sitzung geklärt, ob die Corona-Pandemie eine Wahl in der Fernsehratssitzung am 2. Juli 2021 erlaubt. Voraussetzung dafür wäre, die Plenumssitzung in Präsenz durchzuführen.

Der gegenwärtige Intendant des ZDF, Dr. Thomas Bellut, scheidet zum 15. März 2022 aus seinem Amt aus.

Ansprechpartner: Sekretariat ZDF-Fernsehrat, Jan Holub, Telefon: 06131 – 7012012

https://fernsehrat.zdf.de

https://twitter.com/ZDFfernsehrat

Original-Content von: ZDF-Fernsehrat / Verwaltungsrat, übermittelt durch news aktuell