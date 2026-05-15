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Magnum präsentierte seine erste Fashion-Show in Cannes

Kuratiert von Law Roach mit Überraschungsauftritt von Heidi Klum

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Cannes (ots)

Magnum inszenierte gestern seine erste Fashion Show im Rahmen des Treffens der internationalen Filmbranche in Cannes, anlässlich des Starts der globalen Kampagne zur Eissaison 2026, dem "House of Magnum". Kuratiert wurde die Fashion Show von Law Roach, dem einzigen "Image-Architekten" weltweit und Magnums neuem "Geschmacksarchitekten". Die Show vereinte ein internationales Ensemble an Designern, die Couture-Looks präsentierten. Heidi Klum schloss den Laufsteg als Muse von Law Roach in einem Outfit der türkischen Designerin Raissa Vanessa.

Die Kollektion umfasste insgesamt fünfzehn Looks aus acht Ländern. Jeder Entwurf war von einem Magnum®-Produkt inspiriert und übertrug die ikonischen Geschmacksrichtungen, Texturen und Designcodes der Marke in tragbare Couture.

Zwei der internationalen Looks kamen aus Berlin: Designer Danny Reinke fertigte für Stefanie Giesinger eine Haute-Couture-Robe in mehreren Pistaziengrün-Tönen mit Bustier und Tüll-Schleppe, für Henry Samuel ein pfirsichfarbenes Oberteil, vorn transparent und am Rücken in mehreren Tülllagen. Beide Entwürfe entstanden in Handarbeit, inspiriert von den neuen Magnum-Sorten La Pistache und La Pêche.

"Mein Ziel bei den Entwürfen war es, meine Interpretation von Magnum in Mode auszudrücken: Glamour, Sinnlichkeit und Selbstbewusstsein - und selbst auf einer Bühne wie Cannes alle Blicke auf sich zu ziehen", so Danny Reinke über seine Looks.

Die House of Magnum® Fashion-Show

Die House of Magnum® Fashion-Show fand an der Croisette statt und vereinte internationale Models und Designer, filmischen Glamour und die Kunst des Genusses. Eröffnet wurde sie vom britischen Designer Ethan Leyland, dessen Look von Magnum Classic und dem ikonischen Magnum-Knacken inspiriert war.

Heidi Klum schloss die Show als Muse des House of Magnum® in einem vom neuen Magnum La Pistache inspirierten Kleid der türkischen Designerin Raissa Vanessa ab. Auch Heidis Sohn Henry Samuel lief in einem von Danny Reinke entworfenen Outfit, das vom neuen Magnum La Pêche inspiriert war.

Die "House of Magnum"-Kollektion vereinte acht internationale Ateliers mit fünfzehn Looks, die das Universum von Magnum jeweils durch ihre eigene kreative Linse und den kulturellen Kontext ihres Heimatmarktes neu interpretierten.

Ethan Leyland (UK): 1 Look, inspiriert von Magnum Classic und dem ikonischen Magnum- Knacken. Eröffnete die Show, präsentiert von Irina.

Maciej Zien (Polen): 1 Look, inspiriert von Magnum Classic und Magnum La Pêche. Getragen von Marina Luczenko-Szczesna.

Jesus de la Garsa (Mexiko): 6 Looks, inspiriert von der Magnum-Masterbrand-Kollektion, präsentiert von sechs Models, die die Vielfalt der mexikanischen Schönheit widerspiegeln.

Martan (Niederlande): 1 Look, inspiriert von Magnum Classic, inklusive der goldenen Verpackung. Präsentiert von Irina.

Alejandro Gómez Palomo (Spanien): 1 Look, inspiriert vom ikonischen Knacken eines Magnum-Eises. Präsentiert von Martiño Rivas.

Victor Weinsanto (Frankreich): 2 Looks, einer inspiriert von Magnum Classic, der andere von den Magnum Bonbons, inklusive einer Tasche in Form des ikonischen Magnum-Eis am Stiel als Accessoire. Präsentiert von Maelys.

Danny Reinke (Deutschland): 2 Looks, ein Couture-Kleid für Stefanie Giesinger, inspiriert von Magnum La Pistache, und ein Couture-Top für Henry Samuel, inspiriert von Magnum La Pêche.

Raissa Vanessa (Türkei): 2 Looks, einer inspiriert vom Magnum Classic, der andere von Magnum La Pistache. Duygu Özaslan lief über den Laufsteg, Heidi Klum folgte im Pistazien-Look.

House of Magnum Signature-Kollektion: Pfirsich und Pistazie

Parallel zur Premiere auf dem Laufsteg präsentierte Magnum® in Cannes seine neue Signature-Kollektion mit kräftigen Pistazien- und Pfirsicharomen. Die mit höchster Liebe zum Detail entworfene Kollektion vereint cremiges Eis mit der legendären, knackigen Magnum-Schokolade.

Über House of Magnum

"Was wir in Cannes geschaffen haben, war etwas wahrhaft Globales - mit Designern wie Ethan Leyland (Großbritannien), Maciej Zien (Polen), Jesus de la Garsa (Mexiko), Martan (Niederlande), Alejandro Gomez Palomo (Spanien), Victor Weinsanto (Frankreich), Danny Reinke (Deutschland) und Raissa Vanessa (Türkei), die alle auf einem Laufsteg zusammenkamen und jeweils ihre Kultur, ihr Handwerk und ihre Interpretation von Magnum® durch Mode einbrachten. Das ist House of Magnum® in seiner reinsten Form. Wir wollten nicht einfach nur einen Modemoment schaffen - wir wollten einen Raum gestalten, in dem lokale Talente auf der Weltbühne stehen und für die Kunstfertigkeit gefeiert werden können, die sie mitbringen. Mitzuerleben, wie das Wirklichkeit wird - die Bandbreite an Kreativität, die Vielfalt der Visionen, alle vereint unter einer gemeinsamen Philosophie -, das macht diesen Moment zu einem prägenden Moment für Magnum®", sagt Göze Iscan, Global Vice President bei The Magnum Ice Cream Company.

Mehr Informationen unter: www.magnumicecream.com

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