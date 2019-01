"Golfen geht auch in 2019 günstig"

Golfresort Korineum Zypern. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/74933 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Golf Tours St. Andrews/Wolfgang Neumann" Bild-Infos Download

München (ots) - Golf Tours St. Andrews entstand vor 30 Jahren mit der Idee, den Golf-Sport - wie in den Hochburgen Schweden, Großbritannien, Irland und Amerika - mit kostengünstigeren Golfclub-Mitgliedschaften, einer breiteren Schicht zu ermöglichen.

Golfen ist gesund, das zeigt eine wissenschaftliche Untersuchung, die in Schweden ergeben hat, dass Golfspieler 5 Jahre länger leben als der Durchschnitt. Darüber hinaus verbraucht ein Spieler während einer Golfrunde bis zu 1.800 Kalorien und das stets draußen in prächtiger Natur.

Der gesundheitsbewussten Klientel werden nicht nur preiswerte Golfclub-Mitgliedschaften ab EUR 160.- p.a. angeboten, sondern führen Interessierte ganz bequem an diese anspruchsvolle Freizeitbeschäftigung heran.

Der Einstieg gelingt am leichtesten auf Reisen. Deshalb werden Touren zu den schönsten Plätzen in Deutschand und Europa angeboten. Übrigens, sobald ein Neuling seinen Ball über die 100-Meter-Marke schlägt, ist er "verloren". Der Golf-Virus infiziert 90 % aller Beginner.

Mehr als 30.000 Starter haben in den vergangenen 30 Jahren diese preiswerten Angebote als Starthilfe genutzt und zwischenzeitlich ihren "Heimatclub" gefunden. Andere sind seit Anbeginn der Agentur Golf Tours St. Andrews in München und deren vermittelten Golfclubs treu geblieben.

Natürlich werden auch Golf- und -Turnier-Reisen für etablierte Golffreunde angeboten. Dazu gehört auch die noble "St. Andrews Golf Week", die alljährlich im April und Oktober in St. Andrews-Schottland veranstaltet wird und Kennern ermöglicht, auf dem "Old Course" in und weiteren legendären Anlagen der "Wiege des Golfsports" aufzuteen.

Die Vorteile dieser kostengünstigen Golfclub-Mitgliedschaft, beinhaltet:

* einfache Anmeldung

* jährliche Kündigungsmöglichkeit

* Handicap Verwaltung

* die Chance zwanglos und ohne hohe Kosten einen wunderbaren Sport auszuüben

* weltweites Green Fee Spiel auf allen Plätzen, die Gastspieler willkommen heißen

