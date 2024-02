Crystal Lagoons

Crystal Lagoons weitet PAL™-Projekte auf Rom, Mailand, Toulouse und Sevilla aus

Crystal Lagoons erobert weiterhin ikonische Städte in Europa. Nachdem das Unternehmen bereits in Prag, Warschau, Bukarest und Budapest gestartet ist, bringt es nun das Strandleben nach Rom, Mailand, Toulouse, Sevilla und in zwei weitere rumänische Städte. Diese mediterranen Städte werden nun auch von Public Access Lagoons™-Projekten, bekannt als PAL™, profitieren.

Auf diese Weise expandiert das von dem Wissenschaftler Fernando Fischmann gegründete multinationale Innovationsunternehmen nach Italien und Frankreich und fügt Projekte in Spanien und Rumänien hinzu, wo es bereits erfolgreiche Komplexe wie Santa Rosalía, Alcazaba Lagoon und Central District Lagoon City besitzt.

Die Nachhaltigkeit der Crystal Lagoons®-Technologie war erneut ein entscheidender Faktor für diese Vereinbarung, die zweite mit Forty Management, einem angesehenen und preisgekrönten rumänischen Bauträger, mit dem das multinationale Unternehmen Komplexe in der Tschechischen Republik, Polen, Rumänien und Ungarn besitzt, die sich durch ihre Nachhaltigkeit auszeichnen.

Die Einführung von PAL™-Projekten in touristischen und bedeutenden Städten wie Rom und Mailand verdeutlicht deren Mehrwert und den Anreiz, ein idyllisches Strandleben nur wenige Schritte von der Wohnung entfernt zu ermöglichen. Das Herzstück wird eine große, kristallklare Lagune sein, die zum Schwimmen und für Wassersportarten geeignet ist und von weißen Sandstränden umgeben ist, zu denen jeder gegen eine Eintrittsgebühr Zugang hat. Der Komplex wird von Wohngebieten, Hotels, Geschäften, Restaurants und anderen hochwertigen Gewerbe- und Unterhaltungseinrichtungen umgeben sein.

"Wir freuen uns, dass Crystal Lagoons, eines der innovativsten Unternehmen der Welt, Forty Management ausgewählt hat, um nach Europa zu expandieren. In Partnerschaft werden wir Strandleben in die erstaunlichsten europäischen Städte bringen und die Lebensqualität durch nachhaltige Projekte verbessern," sagte Lucian Azoiței, CEO von Forty Management.

"Die bahnbrechende Innovation der Crystal Lagoons®-Technologie, die es ermöglicht, Strandleben auf nachhaltige Weise an jeden Ort der Welt zu bringen, ist der Grund für den Erfolg dieser kristallinen Lagunen. Dies wurde von avantgardistischen Entwicklern wie Forty Management erkannt, die, nachdem sie den Trend in ihrem ersten Komplex bestätigt hatten, das Modell wiederholten, um neue Projekte zu entwickeln, sogar in Städten, die undenkbar wären wie Rom, Mailand oder Toulouse", sagte Jean Pierre Juanchich, Global Business Director von Crystal Lagoons.

Informationen zu Crystal Lagoons Crystal Lagoons ist ein multinationales Unternehmen mit Sitz in den USA, das eine Technologie entwickelt hat, die es ermöglicht, kristalline Lagunen in unbegrenzter Größe überall zu bauen und kostengünstig zu warten. Das Unternehmen hat mehr als 1.000 Projekte in verschiedenen Entwicklungs- und Verhandlungsstadien weltweit.

Mit über 3.000 Patenten in 160 Ländern verbrauchen die nachhaltigen Annehmlichkeiten bis zu 100 Mal weniger Chemikalien und nur 2 % der Energie herkömmlicher Pools. Bureau Veritas überprüfte die effiziente Wassernutzung der Technologie und kam zu dem Schluss, dass eine 1 Hektar große Lagune 33 Mal weniger Wasser verbraucht als ein Golfplatz und 40 % weniger Wasser als ein Park derselben Größe. Die Einrichtungen von Crystal Lagoons® können Meer-, Süß- und Brackwasser nutzen, das im Überfluss vorhanden ist und keine andere Verwendung hat.

