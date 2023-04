Stiftung für Kunst und Kultur e.V. Bonn

Heute eröffnet in Leipzig eine Ausstellung mit spektakulärer Digital-Kunst in einzigartiger Industriearchitektur

Leipzig (ots)

DIMENSIONS. Digital Art since 1859

Mit 60 Werken namhafter Künstlerinnen und Künstler bietet DIMENSIONS. Digital Art since 1859 in Leipzig einen umfassenden Überblick digitaler Kunst. Internationale Shooting-Stars der Kunstszene wie Refik Anadol oder Lu Yang zeigen aktuelle Arbeiten neben frühen Pionieren. Die einzigartige Schau ist eine Hommage an die Vielfalt und Inspirationskraft der digitalen Kunst.

Besucher*innen tauchen in monumentale Installationen ein, durchwandern stroboskopische Nebel oder können über ein Tablett da Vincis Felsgrottenmadonna virtuell zum Leben erwecken. Das Zusammenspiel von spektakulärer Industriearchitektur aus dem 19. Jahrhundert und digitaler Kunst bildet eine atemberaubende Atmosphäre, die die Besucher*innen in ihren Bann schlägt.

Die Digitalisierung durchdringt immer mehr Bereiche unseres Lebens: Von Augmented Reality im Smartphone bis hin zu Chatbots, die unsere Texte verfassen, ist künstliche Intelligenz allgegenwärtig. Die Ausstellung DIMENSIONS bietet Denkanstöße zu den Auswirkungen der Digitalisierung und der Gestaltungskraft menschlicher Kreativität.

Die Ausstellung DIMENSIONS. Digital Art since 1859 läuft bis zum 9. Juli.

www.dimensions-digital-art.de

Besucheranschrift:

Pittlerwerke

Pittlerstr. 26

04159 Leipzig

