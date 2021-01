NOMOS Glashütte/SA Roland Schwertner KG

Ihr Wunsch für 2021, Herr Dr. Stöbe? Frage zur Zeit an einen der Ärzte ohne Grenzen

Glashütte (ots)

"Leben retten ohne Grenzen! Dies wird für mich Wunsch und Aufgabe bleiben. Neben vielen anderen Krankheiten und Krisen ist auch Corona weltweit das Thema - in über 70 Ländern, in denen Ärzte ohne Grenzen bereits vor dem Ausbruch des Virus tätig war, wächst die Zahl der Infizierten. Noch für diesen Monat plane ich meinen 23. Einsatz; wohin, wird sich kurzfristig klären. Wir schicken Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal, Medikamente, ganze Krankenhauseinheiten bis in entlegenste Gebiete. Wir schulen, klären auf. Dabei helfen uns Spenden und eben auch Uhren von NOMOS Glashütte, viele Leben zu retten."

Zur Person

Dr. Tankred Stöbe, 51, ist Facharzt für Innere Medizin, Intensiv- und Notfallmedizin in Berlin. Seit 2002 ist er für Ärzte ohne Grenzen im Einsatz und war lange im deutschen wie im internationalen Vorstand der nobelpreisgekrönten Organisation. 2016 wurde Stöbe von der Bundesärztekammer "für seine ärztliche Haltung und seine unerschütterliche Einsatzbereitschaft" mit der renommierten Paracelsus-Medaille ausgezeichnet.

Tankred Stöbe ist u. a. auch Autor des Buches "Mut und Menschlichkeit", das von der Arbeit der Lebensretter berichtet.

NOMOS Glashütte

Der Uhrenhersteller NOMOS Glashütte hilft Ärzte ohne Grenzen bereits seit 2012 beim Helfen, in Deutschland wie international. Die Sondermodelle mit der roten Zwölf sind mittlerweile bekannt, aktuell gibt es Uhrenmodell Ahoi als Edition für die Lebensretter: 250 Euro einer jeden verkauften Uhr gehen direkt und ohne Zweckbindung an die humanitäre Organisation. Der Kunde muss dennoch für die Uhr nicht mehr bezahlen, denn NOMOS Glashütte wie der Fachhandel verzichten auf Marge. Uhren aus Glashütte sind weltberühmt, denn in der sächsischen Kleinstadt werden seit 175 Jahren beste Zeitmesser gefertigt.

Zitat und alle Bilder dürfen Sie selbstverständlich frei verwenden. Sollten Sie Tankred Stöbe oder auch andere Vertreter von Ärzte ohne Grenzen sprechen wollen, mehr Informationen oder Bilder wünschen: Melden Sie sich gern und jederzeit. Auch einige Exemplare des Buches "Mut und Menschlichkeit" von Tankred Stöbe haben wir für jene unter Ihnen, die sich mit dem Thema ausführlicher befassen möchten, melden Sie sich gern. Wir freuen uns auf viele neue, gute Geschichten von Ihnen in einem guten neuen Jahr.

