Krebserkrankungen entstehen durch Veränderungen an unserem Erbgut, durch sogenannte Mutationen. Diese Veränderungen können von Patient zu Patient sehr unterschiedlich sein, selbst wenn ein Tumor an der gleichen Stelle im Körper auftritt. An diesen individuellen Eigenschaften einer Krebserkrankung setzen zielgerichtete Therapien an. Ziel ist es, Tumoren mithilfe molekulargenetischer Diagnostik zu charakterisieren und dann punktgenau zu behandeln. Bislang beruhen diese Analysen vornehmlich auf Gewebeproben des Tumors in dem betroffenen Organ. Die Flüssigbiopsie mit FoundationOne® Liquid CDx von Foundation Medicine (FMI) erfordert dagegen nur eine Blutprobe, um ein umfassendes Tumorprofil zu erstellen.1,2 Die Ergebnisse dienen Onkologen als Basis für die gezielte Auswahl einer personalisierten Krebstherapie.

Die Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit Krebserkrankungen haben sich in den vergangenen Jahren erheblich verbessert und erweitert. Patienten erhalten heute in vielen Fällen bereits eine personalisierte Therapie, die sich nicht nur danach richtet, wo der Krebs sitzt - etwa in Lunge, Darm oder Brust - sondern auf Basis der genetischen Ausprägung und individuellen Eigenschaften des Tumors ausgewählt wird. Erste Therapien, bei denen sogar fast ausschließlich die genetischen Veränderungen des Tumors die Behandlung bestimmen, sind bereits verfügbar.

Die Grundlage für die Auswahl der personalisierten Therapie liefern molekulargenetische Untersuchungen. Bislang empfiehlt sich dafür meist eine Gewebeprobe: eine Biopsie. Oft sind Biopsien jedoch schwierig oder gar nicht durchzuführen. Manchmal steht zu wenig verwertbares Gewebe zur Verfügung oder die Prozedur ist für Patienten zu belastend.3 Genau hier setzt die Diagnostik per Flüssigbiopsie an: Da Tumoren stetig Zellen und winzige DNA-Teilchen in den Blutkreislauf absondern, lässt sich ein umfassendes Tumorprofiling auch mithilfe einer simplen Blutprobe durchführen.

Blut liefert ausreichend Probematerial für umfassende Untersuchungen

Im Gegensatz zu Biopsien gehören Blutuntersuchungen zum Alltag in Arztpraxen. In den meisten Fällen kann die Blutabnahme von entsprechend qualifizierten ArzthelferInnen übernommen werden und muss nicht von den Ärztinnen und Ärzten selbst durchgeführt werden. Auch für Patienten ist die Blutabnahme eine schonende Alternative, die jederzeit und schnell durchgeführt werden kann, kaum weh tut und den Körper nicht belastet - fast wie eine normale Blutuntersuchung. Und doch ermittelt FoundationOne Liquid CDx keine Blutfettwerte oder Thrombozytenzahlen, sondern genetische Abweichungen im Tumor des Patienten, für die möglicherweise bereits eine personalisierte Behandlung zur Verfügung steht. Aus den zwei Röhrchen mit weniger als 20 ml Blut können die Mitarbeiter von Foundation Medicine umfassende klinisch relevante Informationen über die jeweilige Krebserkrankung gewinnen.

Umfassendes Tumorprofiling für eine zielgerichtete und personalisierte Therapie

Der Test FoundationOne Liquid CDx erkennt Veränderungen in über 300 krebsrelevanten Genen. Sie erlauben eine Aussage darüber, welche der bislang zugelassenen Therapien für die Behandlung des Patienten geeignet sind und welche Behandlungen - etwa aufgrund von Resistenzen - von vornherein ausgeschlossen werden können. Anschließend werden die Ergebnisse des Tests zusammen mit möglichen klinischen Studien, die für den Patienten in Frage kommen könnten, in einem Bericht aufbereitet, der Onkologen eine detaillierte Grundlage für die Therapieentscheidung liefert.

"Umfassende molekulare Tests bilden die Grundlage für eine zielgerichtete und personalisierte Therapie und werden in der Onkologie mehr und mehr zum Standard werden", sagt PD Dr. Claus Lattrich, Leiter Personalisierte Gesundheitsversorgung der Roche Pharma AG. "Flüssigbiopsien erweitern die diagnostischen Möglichkeiten nochmals deutlich und bieten insbesondere den Patientinnen und Patienten, für die eine molekulare Gewebeuntersuchung keine Option ist, die Chance einer zielgerichteten Therapie", so Lattrich.

FoundationOne® Liquid CDx vergleichbar mit Gewebebiopsien

Gewebebiopsien sind nach wie vor das Standardverfahren bei der Krebsdiagnostik. Doch Flüssigbiopsien werden inzwischen in verschiedenen Leitlinien zur Diagnostik von Krebserkrankungen4,5,6 berücksichtigt. Noch gelten diese Empfehlungen für den Fall, dass eine Gewebebiopsie nicht möglich ist, als Ergänzung zu einer Gewebebiopsie oder wenn der Test den gleichen medizinischen Nutzen und eine vergleichbare Aussagekraft verspricht wie eine Gewebebiopsie. Neben der kürzlich erfolgten europäischen CE-IVD Zertifizierung wurde FoundationOne Liquid CDx auch von der amerikanischen Zulassungsbehörde Food and Drug Administration (FDA) validiert.8

