Mehr Selbstbestimmung und Unabhängigkeit für Menschen mit Multipler Sklerose - Roche startet zum Welt-MS-Tag die neue Kampagne "ich bleibe ich - trotz ms"

Zum diesjährigen Welt-MS-Tag am 30.05.2020 gibt die Roche Pharma AG den Start einer neuen Kampagne zur Stärkung von Menschen mit Multipler Sklerose (MS) bekannt. Unter dem Namen "ich bleibe ich - trotz ms" soll sie Betroffene ermutigen, der chronischen Nervenerkrankung MS entgegenzutreten und ihr Leben selbstbestimmt weiter zu leben. Herzstück der Kampagne ist die Website www.IchbleibeIch.de mit inspirierenden Geschichten von Betroffenen, interaktiven Elementen sowie weiterführenden Informationen zur MS. Zum Auftakt der Kampagne findet am Welt-MS-Tag von 10:00 - 13:00 Uhr der digitale "Connection Day" im Livestream auf der Website statt. Der Aktionstag wird von Schauspieler und Moderator Wayne Carpendale begleitet. Das Programm umfasst neben Musik- und Yoga-Sessions auch einen Poetry Slam sowie Interviews mit Betroffenen und MS-Experten.

"Miteinander Stark. Stärker als MS" - das Motto des diesjährigen Welt-MS-Tages hat in Zeiten der Corona-Pandemie eine hohe Bedeutung. Denn viele Menschen mit MS tragen jetzt eine doppelte Belastung: Neben den MS-bedingten Beschwerden müssen sie ihren Alltag trotz Kontaktbeschränkungen bewältigen und sind verunsichert, wie sich ihre Erkrankung auf das Infektionsrisiko für SARS-CoV-2 auswirken könnte. Umso wichtiger ist es, Betroffene gerade jetzt zu stärken und zu ermutigen, trotz MS sie selbst zu bleiben und weiterhin ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Das ist das Ziel von "ich bleibe ich - trotz ms".

Die Kampagne ist eine Weiterentwicklung der bestehenden Patientenkampagne "trotz ms - Träume wagen" von Roche. Vom ursprünglichen Motto geht trotz ms mit "ich bleibe ich" einen Schritt weiter und setzt dabei ganz auf die Stärkung von Betroffenen. Denn neben dem Mut, seine Träume zu wagen, braucht es auch Kraft und die Unterstützung anderer, um MS täglich die Stirn zu bieten. Durch den Austausch untereinander und durch die Inspiration über Betroffene, die trotz MS ihr Leben weiterhin aktiv selbst gestalten, möchte "Ich bleibe ich" andere Betroffene ermutigen, selbstbestimmt zu leben. Die zentrale Botschaft lautet: "Du entscheidest und nicht die MS. Hol Dir Dein Leben zurück!"

Auf der Website www.IchbleibeIch.de finden Interessierte echte Geschichten von anderen Betroffenen, wie sie es täglich schaffen, sich nicht von der MS unterkriegen zu lassen. Informationen zur Erkrankung und ein Leitfaden mit einer Übersicht zu den aktuellen Behandlungsoptionen bei MS sollen die Aufklärung von Betroffenen unterstützen. Denn: Patienten, die sich ihrer Erkrankung stellen, sie verstehen und ihre therapeutischen Möglichkeiten kennen, können aktiv Einfluss auf den Krankheitsverlauf nehmen und damit die Aussicht auf die Wiedergewinnung eines selbstbestimmten Lebens verbessern. Ergänzt werden die Angebote mit einem Film zur Kampagne und interaktiven Elementen wie der Bildergalerie "Faces of MS", in die sich Besucher mit einem Foto von sich aufnehmen lassen können. Austauschmöglichkeiten für Betroffene und Alltagstipps bieten die trotz ms Kanäle auf Instagram und Facebook (@trotz_ms).

"Connection Day": der digitale Aktionstag von trotz ms zum Welt-MS-Tag

Pünktlich zum Start der Kampagne "ich bleibe ich - trotz ms" findet am 30.05.2020 auf www.IchbleibeIch.de ab 10:00 Uhr ein virtueller Aktionstag statt. Menschen mit MS und Interessierte sollen so die Möglichkeit bekommen, sich trotz der aktuellen Corona-Kontaktbeschränkungen miteinander auszutauschen. Schauspieler und Moderator Wayne Carpendale führt durch das bunte Programm. Auf die Besucher warten Musik-Sessions, ein Poetry-Slam, rollstuhltaugliche Yoga-Übungen zum Nachmachen, Interviews mit Experten und Betroffenen und vieles mehr. Die Veranstaltung endet gegen 13:00 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich

Was ist Multiple Sklerose?

Multiple Sklerose (MS) ist eine bislang unheilbare, chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems (ZNS), die in Deutschland etwa 200.000 Menschen betrifft. Sie wird auch als "Krankheit der 1.000 Gesichter" bezeichnet, da sich MS bei jedem Betroffenen anders zeigen kann. Durch Entzündungen in Gehirn und Rückenmark werden Reize nicht mehr richtig weitergeleitet und verarbeitet. Das führt zu zahlreichen Beschwerden, darunter Lähmungserscheinungen, extreme Müdigkeit (Fatigue), Koordinations- und Sehstörungen.

Über trotz ms

"trotz ms" ist eine großangelegte Patientenkampagne der Roche Pharma AG mit dem Ziel, Betroffene und ihre Angehörigen im Umgang mit der Erkrankung MS zu unterstützen und ihnen personalisierte Hilfestellungen anzubieten. Wichtige Säulen des Servicepakets sind das umfassende, kostenfreie Patientenprogramm "trotz ms MEIN SERVICE", die Website www.trotz-ms.de, ein breites Informationsangebot und die "trotz ms"-Community selbst (@trotz_ms auf Instagram und Facebook).

Die "trotz ms"-Kampagne wurde im September 2017 unter dem Namen "trotz ms Träume wagen" ins Leben gerufen. Mit dem Welt-MS-Tag am 30.05.2020 wurde sie zu "ich bleibe ich - trotz ms" weiterentwickelt und legt den Fokus auf das Empowerment bzw. die Stärkung von Betroffenen. Die zentrale Botschaft lautet: "Du entscheidest und nicht die MS. Hol Dir Dein Leben zurück!" Denn: neben dem Mut, seine Träume zu wagen, braucht es auch Kraft und die Unterstützung anderer, um MS die Stirn zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.IchbleibeIch.de und www.trotz-ms.de.

Roche weltweit

Roche ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika und ist darauf fokussiert, Menschen durch wissenschaftlichen Fortschritt ein besseres, längeres Leben zu ermöglichen. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin - einer Strategie mit dem Ziel, jeder Patientin und jedem Patienten die bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen.

Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems. Roche ist auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro- Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.

Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute 31 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das elfte Jahr in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen innerhalb der Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

Die Roche-Gruppe mit Hauptsitz in Basel, Schweiz ist in über 100 Ländern tätig und beschäftigte 2019 weltweit rund 98.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Jahr 2019 investierte Roche CHF 11,7 Milliarden in Forschung und Entwicklung und erzielte einen Umsatz von CHF 61,5 Milliarden. Genentech in den USA gehört vollständig zur Roche-Gruppe. Roche ist Mehrheitsaktionär von Chugai Pharmaceutical, Japan. Weitere Informationen finden Sie unter www.roche.com.

Roche in Deutschland

Roche beschäftigt in Deutschland rund 16.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Pharma und Diagnostik. Das Unternehmen ist an den drei Standorten in Grenzach-Wyhlen (Roche Pharma AG), Mannheim (Roche Diagnostics GmbH, Roche Diagnostics Deutschland GmbH, Roche Diabetes Care GmbH sowie Roche Diabetes Care Deutschland GmbH) und Penzberg (Biotechnologie-Kompetenzzentrum, Roche Diagnostics GmbH) sowie in der Metropolregion Stuttgart (Roche Diagnostics Automation Solutions GmbH) vertreten. Die Schwerpunkte erstrecken sich über die gesamte Wertschöpfungskette der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics: von Forschung und Entwicklung über Produktion, Logistik bis hin zu Marketing und Vertrieb, wobei jeder Standort neben dem Deutschland-Geschäft auch globale Aufgaben wahrnimmt. Roche bekennt sich klar zu den deutschen Standorten und hat in den letzten fünf Jahren in diese über 2,7 Milliarden Euro investiert.

Roche Pharma AG

Die Roche Pharma AG im südbadischen Grenzach-Wyhlen verantwortet mit rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das deutsche Pharmageschäft. Dazu gehören die Zulassung und Überwachung, das Marketing und der Vertrieb von Roche Medikamenten in Deutschland sowie der Austausch mit Wissenschaftlern, Forschern und Ärzten in Praxen und Krankenhäusern. Von hier aus werden alle zulassungsrelevanten Studien für Deutschland koordiniert sowie Studien für bereits zugelassene Arzneimittel durchgeführt. Der Standort ist außerdem dafür zuständig, permanent zu überprüfen, ob die Produkte im gesamten europäischen Raum internen und externen Qualitätsrichtlinien entsprechen.

