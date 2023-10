Sunny Cars

Ab in den Herbsturlaub:

Die beliebtesten Reiseziele mit dem Mietwagen und ihre Preisunterschiede

München (ots)

Hello fall, hello holidays: In diesem Monat beginnen in vielen deutschen Bundesländern die Herbstferien. Zahlreiche Reisende zieht es mit den letzten Sonnenstrahlen des Jahres noch einmal spontan in wärmere Gefilde. Ein Urlaubsauto sorgt für maximale Flexibilität, um Strände, Städte und Sehenswürdigkeiten im eigenen Tempo zu entdecken. Der Mietwagen-Anbieter Sunny Cars gibt einen Preisüberblick für den Mietwagenherbst 2023 und zeigt die beliebtesten Destinationen der Reisenden. Die gute Nachricht: Vielerorts bekommen Urlauberinnen und Urlauber ihr Ferienauto nun günstiger als letztes Jahr.

Buchungsrekord im Herbst

Der Sommer geht, die Reiselust bleibt: Die hohe Nachfrage nach Urlaubsautos zieht sich auch in die Herbstmonate 2023 hinein. "Wir beobachten einen stetigen Anstieg der Gesamtbuchungszahlen," erklärt Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. "Diese liegen schon jetzt deutlich über dem Gesamtjahresvolumen der Vorjahre". Selbst vor der Pandemie gingen um diese Jahreszeit nie so viele Buchungen ein. Die Anzahl der Reservierungen stieg seit Juni 2023 stetig an. Im September 2023 lag sie um gute 40 Prozent höher als im gleichen Monat 2022.

Preisentwicklungen beim Mietwagen in den Herbstferien

Mit fallenden Temperaturen fallen auch die Preise: Nach der Hochsaison gehen die durchschnittlichen Kosten pro Mietwagenbuchung im Oktober verglichen mit denen aus dem Vorjahr leicht zurück. Während andere Bausteine der Reise immer mehr zu Buche schlagen, lässt sich beim Ferienauto ein gegensätzlicher Trend ablesen. Vielerorts fielen die Preise im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als zehn Prozent.

Die beliebtesten Ziele der Mietwagenreisenden

Anhand der zahlreichen bisher für Oktober dieses Jahres registrierten Buchungen, sticht ein großer Gewinner für den Herbst heraus: Portugal. Das Land schiebt sich deutlich an anderen Reisezielen vorbei bis vor auf Platz zwei der beliebtesten Destinationen im Herbst. Der ewige Spitzenreiter bleibt jedoch Spanien mit seiner vielfältigen Inselwelt. Diese Mietwagenziele stehen im die Herbstferien 2023 ganz hoch im Kurs:

1. Spanien

2. Portugal

3. Italien

4. Griechenland

5. USA

Fazit: Das mediterrane Klima im Mittelmeerraum zieht viele Urlauberinnen und Urlauber dank kurzer Anreise und guten Straßennetzen an. Doch auch ein All-time-Favorit der Fernreiseziele hält sich hartnäckig in den Top Five: die USA. Nicht verwunderlich, denn hier finden Reisende ein wahres Roadtrip-Paradies vor, das im Herbst zudem eine besonders schöne Kulisse bietet.

Mietwagenpreise in den Herbstferien - die Top Five im Preisvergleich

Spanien

In Spanien sinken die Preise im Vergleich zum Vorjahr leicht. Auf der Suche nach Tapas und Flamenco sind Reisende für rund 260 Euro pro Woche unterwegs. Selbst auf Mallorca bezahlen Urlauberinnen und Urlauber nur etwa zehn Euro mehr für den Ferienwagen als auf dem Festland.

Portugal

Überraschungsdestination 2023: Portugal. Trotz signifikant gestiegener Nachfrage liegen die Preise hier weiterhin im mittleren Bereich. Für 270 Euro cruisen Reisende eine Woche die Algarve entlang oder entdecken die Kulturstädte Lissabon und Porto. Damit liegt das Preisniveau dort um etwa 25 Prozent unter den Kosten 2022.

Italien

In Bella Italia liegen die Durchschnittskosten für Mietwagen deutlich höher - bei rund 350 Euro pro Woche. Somit beobachten Reisende im Land der Pizza einen Preisanstieg von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Gegensatz dazu verzeichnete die Hauptstadt Rom seit 2021 starke Preissenkungen. Auch dieses Jahr gehen die Kosten um nochmals ein Viertel runter, verglichen mit dem Vorjahr.

Griechenland

Auch in Griechenland erhalten Urlauberinnen und Urlauber das Ferienauto heuer circa zehn Prozent günstiger als vergangenes Jahr. Ausreißer sind hierbei die griechischen Inseln sowie die Hauptstadt: Urlauberinnen und Urlauber rechnen mit 322 Euro für einen Mietwagen pro Woche auf Korfu und mit 340 Euro in Athen.

USA

Während 2022 ein Leihwagen in den USA schon fast als Luxusgut zählte, pendelt sich das Preisniveau 2023 wieder ein. Damit fallen die Kosten um rund 25 Prozent. Ein günstiges Beispiel für die Vereinigten Staaten: San Francisco, mit nur 470 Euro für das Ferienauto pro Woche.

Günstigste und teuerste Destinationen für den Herbsturlaub

Unter den beliebtesten europäischen Zielen gibt es in Spanien, Portugal und Griechenland die niedrigsten Preise. Hier liegen die Durchschnittskosten für Ferienautos im Oktober 2023 pro Tag bei 37 bis 41 Euro. Sogar die Lieblingsinsel der Deutschen, das sonnige Mallorca, bietet den Mietwagen schon ab 38 Euro täglich an. In der portugiesischen Hauptstadt Lissabon erhalten Buchende den Urlaubswagen sogar für 22 Euro am Tag - rund 30 Prozent günstiger als noch 2022. Griechische Inseln wie Korfu beispielsweise tanzen jedoch in entgegengesetzte Richtung aus der Reihe: Hier legen Reisende mindestens 46 Euro für den fahrbaren Ferienuntersatz auf den Tisch. Tiefer in die Tasche greifen heißt es in Italien mit 50 Euro pro Tag. Die USA toppen diese Preise noch einmal deutlich - hier schlagen durchschnittlich 93 Euro zu Buche.

Original-Content von: Sunny Cars, übermittelt durch news aktuell