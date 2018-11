Mit hoher Kundenzufriedenheit punkten: Mietwagen-Experte Sunny Cars baut seine Marktposition mit erneutem Buchungsrekord aus

Die hohe Kundenzufriedenheit macht sich bei Sunny Cars durch einen neuen Buchungsrekord bemerkbar (Nutzung honorarfrei / Credit: Sunny Cars) / Mietwagen-Experte Sunny Cars baut seine Marktposition mit erneutem Buchungsrekord aus. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/74245 / Die Verwendung dieses... mehr Bild-Infos Download

München (ots) - Die hohen Investitionen in die Kundenzufriedenheit machen sich bezahlt: Der Mietwagen-Experte Sunny Cars kann für das vergangene Geschäftsjahr, das zum 31. Oktober 2018 geendet hat, einen erneuten Buchungsrekord verzeichnen. Die Zahl der Gesamtbuchungen in allen Märkten stieg auf über 835.000 an. Dabei waren Spanien, Italien, Portugal, die USA und Griechenland die am stärksten nachgefragten Mietwagenländer. Die Vorausbuchungszahlen für 2019 versprechen Konstanz auf der Erfolgsspur: Für Abreisen im Sommer 2019 liegt das aktuelle Buchungsvolumen bei Sunny Cars mit 18 Prozent und für den Winter mit 13 Prozent im Plus.

"Unsere Orientierung auf Qualität, Service und Leistung für die Mietwagenkunden und das hohe Investitionsvolumen in diesem Segment machen sich erkennbar", zeigt sich Sunny Cars Geschäftsführer Thorsten Lehmann zufrieden mit der aktuellen Jahresbilanz. "Wir haben im vergangenen Jahr nicht nur viel in Sachen Mitarbeitergewinnung und -bindung unternommen, sondern auch einen großen Fokus auf Qualitätskontrolle gelegt, um die Kundenerfahrungen vor Ort rundum positiv zu gestalten."

Den bisherigen Erfolgskurs will das Unternehmen beibehalten und stellt auch im neuen Geschäftsjahr die Kundenzufriedenheit in den Mittelpunkt. "Ob die Erweiterung unserer Alles-Inklusive-Maßnahmen, der fortwährende Ausbau der Zusatzpakete wie Ohne-Kaution, Express sowie Premium oder die Verstärkung des Unfall-Versicherungsschutzes in den vergangenen Monaten - wir arbeiten kontinuierlich daran, das beste Mietwagenprodukt auf dem Markt anzubieten", bekräftigt Sunny Cars Gründer und Geschäftsführer Kai Sannwald.

Für das kommende Reisejahr 2019 sehen die Mietwagen-Profis einen Trend hin zu den Reiseländern am Mittelmeer und über den Atlantik. Thorsten Lehmann: "Vor allem Griechenland verzeichnet bei den Nahzielen hinsichtlich der Vorausbuchungen starke Zuwächse mit aktuell fast 70 Prozent im Sommer und 77 Prozent im Reisewinter 18/19. Bei den Fernzielen haben die USA derzeit ein Plus von über 40 Prozent im Sommer und fast 25 Prozent im Winter, Kanada liegt im Sommer mit fast 50 Prozent sogar noch höher."

Einige Zahlen aus der Mietwagen-Statistik von Sunny Cars zum Geschäftsjahr 2017/18:

- Limousinen, also die normalen Fahrzeugmodelle, waren mit knapp 80 Prozent weiterhin die beliebtesten Fahrzeugtypen bei den Sunny Cars Kunden. - Bei den Schweizern waren SUV-Fahrzeuge besonders beliebt: Rund 17 Prozent buchten diese größere und komfortablere Fahrzeugklasse. - Der Großteil der Sunny Cars Kunden hat den Mietwagen an einer Flughafenstation übernommen (rund 80 Prozent). Vor allem Deutsche und Schweizer buchten aber auch gerne an einer Stadtstation. - Die Zustellung des Fahrzeugs zum Hotel kam vor allem bei den Deutschen gut an. Rund sechs Prozent der Mietwagenkunden ließ sich das Mietauto direkt zur Unterkunft bringen. - Kindersitze und GPS-Ausstattung waren bei der Zusatzausstattung des Fahrzeugs am populärsten. Vor allem für die Belgier ist das Navi im Mietwagen offenbar ein Muss, für über 40 Prozent zählte es zur Wagenausstattung. - Einwegmieten, also ein unterschiedlicher Annahme- und Abgabeort des Mietautos, stehen vor allem bei den Schweizern hoch im Kurs. Rund 18 Prozent buchten diesen Service.

Besonders aktiv war das Mietwagen-Unternehmen, das rund 150 Mitarbeiter in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie in Belgien, in den Niederlanden und in Frankreich beschäftigt, in den vergangenen zwölf Monaten beim Recruiting - und ging dabei ungewöhnliche Wege: In unmittelbarer Nähe des Hauptfirmensitzes in München-Pasing wurde ein Mitarbeiterhaus gebaut, das Neuzugängen bei Sunny Cars als Wohnmöglichkeit angeboten wird. Auch ein umfangreiches Sozial-Leistungs-Paket führte der Mietwagen-Experte für seine Angestellten ein, zudem gibt es seit diesem Jahr mit www.sunnycars.jobs eine eigene Website zur Mitarbeitergewinnung.

Die Mietwagen-Angebote von Sunny Cars sind über das Reisebüro, über die Internet-Adresse https://www.sunnycars.de oder telefonisch unter der Rufnummer 089 - 82 99 33 900 buchbar.

